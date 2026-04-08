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Iran-Krieg trifft Flughäfen Kerosin wird knapp in Europa – wie lange hält die Swiss noch durch?

Carlotta Henggeler

8.4.2026

Swiss plant trotz Krieg im Nahen Osten vorerst keine Anpassung des Sommerflugprogramms. (Archivbild)
Swiss plant trotz Krieg im Nahen Osten vorerst keine Anpassung des Sommerflugprogramms. (Archivbild)
Bild: Clara Margais/dpa

Europas Airlines kämpfen mit den Folgen des Iran-Kriegs. Erste Engpässe beim Kerosin zeigen sich bereits, doch die Swiss gibt vorerst Entwarnung: In Zürich und an den meisten Destinationen sei die Versorgung stabil – noch.

Carlotta Henggeler

08.04.2026, 18:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Iran-Krieg setzt Europas Luftfahrt unter Druck, mit Kerosinrationierungen in Italien und steigenden Kosten sowie unsicheren Flugrouten.
  • Swiss plant derzeit keine Anpassung des Sommerflugplans 2026 und sieht die Treibstoffversorgung in Zürich und an den meisten Destinationen als gesichert an.
  • Die Lage bleibt jedoch volatil, weshalb die Airline mögliche Engpässe – insbesondere in Asien – genau beobachtet und bereits Zuschläge zur Kostendeckung erhöht hat.
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Der Iran-Krieg setzt Europas Luftfahrt unter Druck: In Italien wird Kerosin bereits rationiert – an Flughäfen wie Mailand, Bologna oder Venedig. Für viele Flüge gilt ein Limit, berichtet das Portal «aerotelegraph.com». blue News hat bei der Swiss nachgefragt: Hält die Airline am Sommerflugplan 2026 fest? «Aktuell planen wir keine Anpassungen an unserem Flugbetrieb infolge Treibstoffmangels oder aufgrund der Preissteigerungen», schreibt Pressesprecherin Meike Fuhlrott.

Pressesprecherin Meike Fuhlrott sagt, die Versorgung mit Flugtreibstoff am Drehkreuz in Zürich sei aktuell sichergestellt. Fuhlrott sagt weiter zur Situation: «Auch an unseren Destinationen sehen wir derzeit keine konkreten Einschränkungen für den Flugbetrieb. Wir beobachten die Entwicklung der Lage jedoch sehr aufmerksam – vor allem in Asien.» Sollte es zu Engpässen in der Versorgung kommen, erwarte die Swiss sie dort am ehesten. «Der Grund ist, dass in Asien eine starke Abhängigkeit von Produkten aus dem Arabischen Golf und aus China besteht.»

Swiss beobachtet aktuelle Lage genau

Die Versorgung ist aktuell also gewährleistet, doch die Airline betont, dass sich die Lage dynamisch entwickelt und sich deshalb kurzfristig verändern könne.

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Innerhalb der Lufthansa Group würden deshalb die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Treibstoff sei ein zentraler Faktor für den Flugbetrieb und zugleich ein wesentlicher Kostenbestandteil – entsprechend beobachte man die geopolitische Entwicklung und mögliche Auswirkungen auf globale Lieferketten sehr genau. Zumal die Swiss nicht direkt Treibstoff einkauft. Dieser erfolgt übergeordnet durch die Konzernstruktur der Lufthansa Group.

Auswirkungen zeigen sich jedoch bereits bei den Kosten: Aufgrund der volatilen Lage und der Entwicklungen am Ölmarkt wurde die sogenannte «International Surcharge» angepasst. Mit diesem Zuschlag kompensieren die Airlines der Lufthansa Group – und damit auch die Swiss – einen Teil der nicht beeinflussbaren Gebühren und Kosten, zu denen auch der Treibstoff gehört.

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