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Defekter Sensor Swiss-Maschine nach Budapest muss auf halbem Weg umdrehen

Sven Ziegler

24.4.2026

Auf etwa halbem Weg nach Budapest musste die Maschine der Swiss umdrehen.
Auf etwa halbem Weg nach Budapest musste die Maschine der Swiss umdrehen.
Flightradar 24

Statt wie geplant in Budapest landen die Passagiere von Flug LX2254 am Freitagnachmittag wieder in Zürich. Wegen eines technischen Defekts musste die Maschine auf halbem Weg umdrehen. 

Sven Ziegler

24.04.2026, 19:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Flug der Swiss International Air Lines von Zürich nach Budapest musste kurz nach dem Start wegen einer Warnmeldung umkehren und landete wieder in Zürich.
  • Ursache war eine Anzeige für überhitzte Bremsen, die sich später als defekter Sensor herausstellte – technisch war das Flugzeug einwandfrei.
  • Nach einem Flugzeugwechsel erreichten die Passagiere ihr Ziel mit rund drei Stunden Verspätung.
Mehr anzeigen

Um 11.25 Uhr hebt Swiss-Flug 2254 nach Budapest planmässig in Zürich ab. Rund 1,5 Stunden später landet die Maschine – allerdings in Zürich statt in Budapest. Daten von Flightradar24 zeigen, dass der Airbus A220 zunächst planmässig Richtung Osten fliegt. 

Über dem österreichischen Zell am See dreht die Maschine dann allerdings nach Norden ab. Statt Richtung Ungarn fliegt das Flugzeug über München, dreht dort einige Schlaufen und setzt um kurz vor 13 Uhr wieder in Zürich auf.

Der Grund für die Umkehr sei eine Anzeige gewesen, die auf überhitzte Bremsen hindeutete, schreibt die Swiss auf Anfrage von blue News. Wie die Swiss-Spezialisten später in Zürich bei der technischen Überprüfung feststellten, war der Sensor der Anzeige defekt. Die Bremsen selbst seien in Ordnung gewesen. Das Flugzeug ist inzwischen bereits wieder für den Flugbetrieb freigegeben.

Crew und Passagiere wechseln das Flugzeug in Zürich

Die Cockpit-Crew habe es zunächst in Erwägung gezogen, nach München zu fliegen, teilt die Swiss weiter mit. Nach Rücksprache mit den technischen Spezialisten in Zürich habe man sich jedoch zum Umkehren entschieden, da an der Basis in Zürich die Infrastruktur mit lizenzierten Mechanikern ideal sei, um Flugzeuge eingehend zu untersuchen und allfällige Reparaturen möglichst schnell vorzunehmen.

Crew und Passagiere wechselten in Zürich demnach das Flugzeug, und konnten den Flug nach Budapest mit einer Verspätung von rund drei Stunden nachholen. Die Swiss bedauere die Unannehmlichkeiten, die den Passagieren durch die Verzögerung entstanden sind.

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