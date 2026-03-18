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Neuer Bericht zu Zwischenfall Swiss-Pilot wird kurz vor Landung in Nizza ohnmächtig

Lea Oetiker

18.3.2026

Vor acht Jahren kam es bei einem Swiss-Flug nach Nizza kurz vor der Landung zu einem medizinischen Zwischenfall. (Archivbild)
Vor acht Jahren kam es bei einem Swiss-Flug nach Nizza kurz vor der Landung zu einem medizinischen Zwischenfall. (Archivbild)
Keystone

Kurz vor der Landung in Nizza verlor ein Swiss-Pilot 2018 das Bewusstsein. Eine nun veröffentlichte Untersuchung zeigt: Ursache war eine Lebensmittelvergiftung.

Lea Oetiker

18.03.2026, 10:52

18.03.2026, 11:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 2018 wurde ein Swiss-Pilot kurz vor der Landung in Nizza ohnmächtig.
  • Der Co-Pilot übernahm rasch die Steuerung und konnte das Flugzeug sicher landen.
  • Eine Untersuchung der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle ergab, dass der Vorfall durch eine Lebensmittelvergiftung verursacht wurde.
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Im Jahr 2018 verlor ein Swiss-Pilot kurz vor der Landung in Nizza das Bewusstsein. Nun wurde ein Bericht der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (Sust) dazu veröffentlicht. Der «Tages-Anzeiger» berichtete zuerst darüber.

Der Vorfall ereignete sich am 11. August 2018 auf dem Flug LX564 von Zürich nach Nizza mit 166 Passagieren an Bord. Gemäss dem Sust-Bericht leitete die Cockpitcrew eines Airbus A320 kurz vor 22.30 Uhr den Sinkflug ein. 

Das Wetter war gut, die Landung erfolgte nach Satellitennavigation. Um 22.51 Uhr wurde der Autopilot ausgeschaltet. Zwei Minuten später klagte der Kommandant über Übelkeit und übergab die Steuerung an den Co-Piloten. Wenig – laut Bericht um 22.53 Uhr – später verlor er das Bewusstsein. Der Co-Pilot versuchte, ihn mehrmals erfolglos anzusprechen.

Etwa zehn Sekunden nach dem Zusammenbruch des Piloten neigte sich das Flugzeug zunächst um zehn Grad zur Seite, kurz darauf um acht Grad in die Gegenrichtung. Der Co-Pilot reagierte sofort, eine Warnung ertönte im Cockpit. Die Maschine verlor rasch an Höhe und blieb bis zur Landung unterhalb des Gleitpfads.

Ursache: Lebensmittelvergiftung

Um 22:54:28 Uhr kam der Pilot wieder zu sich. Der Co-Pilot wies ihn an, die Steuerung nicht zu berühren, und schob seinen Sitz zurück. Rund 30 Sekunden später setzte das Flugzeug auf.

Kurz nach dem Ausrollen meldete der Co-Pilot den Notfall («Pan Pan») an die Bodenleitstelle und bat um Erlaubnis zum Anhalten. Der Pilot musste sich mehrfach übergeben. Eine medizinische Untersuchung ergab später, dass er an einer Lebensmittelvergiftung gelitten hatte.

Die Sust hat die Untersuchung inzwischen abgeschlossen. Da der Vorfall auf eine gesundheitliche Ursache zurückgeht und keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt wurden, sieht die Behörde keinen weiteren Handlungsbedarf.

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