Weil eine Frau ihr altes Konto geschlossen hatte, lief eine Rückerstattung der Swiss ins Leere. sda

Weil sie eine Flugreise nicht antreten konnte, beantragte eine Frau bei der Swiss eine Stornierung. Die Erstattung landete auf einem Konto, das nicht mehr existierte. Ein Alptraum für die verzweifelte Mutter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau bekam von der Swiss nach einer Stornierung eine Rückzahlung von 7000 Franken.

Die Swiss überwies den Betrag allerdings auf ein saldiertes Konto.

Bis zum Happy End musste verzweifelte Frau bei der Swiss zahlreichen Kundendienst-Klinken putzen. Mehr anzeigen

Das Geld schien verloren: Nachdem sie eine Reise nach Namibia absagen musste, beantragte eine Mutter bei der Swiss eine Entschädigung. Die Rückerstattung der 7000 Franken erfolgte auch prompt - landete aber im Nirgendwo.

Wie das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» berichtet, überwies die Fluggesellschaft das Geld auf dasselbe Konto, das für die Zahlung verwendet worden war. Problem dabei: Dieses Konto war mittlerweile aufgelöst.

Swiss zunächst stur, dann hilfsbereit

Die verzweifelte Frau habe sich daraufhin mehrfach und auf verschiedenen Kanälen an den Kundendienst der Swiss gewandt. Dort sei ihr gesagt worden, die Rückerstattung auf ein anderes Konto sei nicht möglich.

Die Bank der Frau sei hingegen äusserst hilfsbereit gewesen und habe das saldierte Konto sogar kurzzeitig noch einmal aktiviert. Doch auch das half nichts. Erst nach einer Intervention von «Espresso» lenkte die Swiss ein und entschuldigte sich «in aller Form bei der Kundin». Selbstverständlich könne das Geld auf ein anderes Konto überwiesen werden.

Geld kann bei einer Überweisung nicht verschwinden

Mittlerweile habe die Frau ihre Rückzahlung erhalten. Laut Swiss sei es in solchen Fällen ratsam, sich direkt an den Kundendienst zu wenden und nicht den üblichen Weg über das Online-Formular zu gehen.

Übrigens: Geld kann bei einer Überweisung nicht einfach verschwinden. Lässt sich eine Zahlung nicht zuordnen, weil etwa das Konto gelöscht wurde, geht es zurück an den Absender.