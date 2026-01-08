Aufgrund der Wetterverhältnisse musste die Swiss im neuen Jahr bereits zahlreiche Flüge streichen (Im Bild: Maschine der Swiss bei der Enteisung am 7. Januar in Kloten ZH). Keystone

Wegen anhaltend schlechten Wetters muss Swiss seit Jahresbeginn zahlreiche Flüge streichen – am stärksten betroffen sind Verbindungen nach Amsterdam. Weitere Annullierungen stehen bereits bevor.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für mich zusammen Seit Jahresbeginn musste Swiss wegen schlechten Wetters 57 Flüge streichen, vor allem nach Amsterdam.

Bis Samstag sind weitere 21 Annullierungen geplant.

Die Airline steht in Kontakt mit Meteoschweiz und versucht, Streichungen frühzeitig anzukündigen. Mehr anzeigen

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat seit Anfang Jahr wetterbedingt insgesamt 57 Flüge streichen müssen. Auch in den kommenden Tagen rechnet die Airline mit weiteren Annullierungen aufgrund des aktuellen Wetters in Europa, wie die Swiss am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt waren von den annullierten Flügen bis und mit Donnerstag rund 7430 Passagiere betroffen, wie die Lufthansa-Tochter weiter mitteilte. Am häufigsten fielen die Verbindungen nach Amsterdam aus: 42 Flüge waren hier seit Anfang Jahr betroffen.

Für den Zeitraum von Donnerstag bis Samstag seien bereits 21 weitere Flüge zu den Destinationen Amsterdam, Berlin, Frankfurt und Luxemburg gestrichen worden, teilte die Swiss weiter mit. Davon wiederum seien rund 1390 Reisende betroffen. Die Fluggesellschaft geht zudem davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Annullierungen notwendig sein werden.

Zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz

Welche Flughäfen und Flüge genau betroffen sein werden, war am Donnerstag noch unklar: «Wir stehen in engem Austausch mit Meteoschweiz und schauen uns jeden einzelnen Tag und jede Destination genau an», schrieb die Airline dazu. Aufgrund des «deutlich erhöhten Arbeitsaufwands» seien auch zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz.

Jedoch seien Wettersituationen stets dynamisch, weshalb kurzfristige Streichungen manchmal unumgänglich seien. «Wenn eine Flugstreichung unumgänglich ist, versuchen wir diese so frühzeitig wie möglich vorzunehmen, um die Unannehmlichkeiten für unsere Fluggäste so klein wie möglich zu halten.»