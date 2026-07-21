Zwei Piloten einer Schweizer Fluggesellschaft wollten nach einer Partynacht einen Airbus von Genf aus fliegen. Aufmerksame Crewmitglieder verhinderten der Einsatz. Die Airline reagierte sofort und leitete Konsequenzen ein.

Darum geht’s Zwei Swiss-Piloten sind im Mai in Genf offenbar alkoholisiert zum Dienst erschienen und noch im Crewhotel aus dem Einsatz genommen worden.

Die Swiss suspendierte die beiden Männer mit sofortiger Wirkung.

Laut Berichten hatten die Piloten am Vorabend gemeinsam im Hotel Alkohol konsumiert und sollten am nächsten Morgen mit einem Airbus A220 zu einem europäischen Ziel starten.

Crewmitglieder bemerkten ihren Zustand, den Beobachter als «deutlich alkoholisiert» beschrieben, und schlugen intern Alarm. Zusammenfassung erstellt mit

Zwei Swiss-Piloten sind im Mai in Genf offenbar alkoholisiert zum Dienst erschienen und noch im Crewhotel aus dem Einsatz genommen worden. Über den Vorfall berichteten das Branchenmagazin «aerotelegraph» und der «Blick». Die Fluggesellschaft suspendierte die beiden Männer demnach mit sofortiger Wirkung.

Laut den Berichten hatten die Piloten am Vorabend gemeinsam im Hotel Alkohol konsumiert und sollten am nächsten Morgen mit einem Airbus A220 zu einem europäischen Ziel starten. Crewmitglieder bemerkten ihren Zustand, den Beobachter als «deutlich alkoholisiert» beschrieben, und schlugen intern Alarm. Alkoholtests bestätigten den Verdacht.

Die Airline reagierte umgehend: Noch vor Dienstbeginn wurden die beiden Piloten durch Ersatzcrews ersetzt. «Zu keinem Zeitpunkt sassen die beiden Männer an jenem Morgen im Cockpit», sagte ein Swiss-Sprecher gegenüber «aerotelegraph». Der Flug konnte planmässig durchgeführt werden.

Swiss: Nulltoleranz gegenüber Alkohol

Die beiden Piloten sollen mit ihrem Verhalten gegen mehrere Vorschriften verstossen haben. Für Cockpitbesatzungen gilt in Europa eine Promillegrenze von 0,2. Viele Fluggesellschaften schreiben in ihren Handbüchern jedoch eine strikte 0,0-Promille-Mentalität vor. Hinzu kommt die sogenannte «Eight hours from bottle to throttle»-Regel, wonach zwischen dem letzten Alkoholkonsum und dem Dienstantritt mindestens acht Stunden liegen müssen. Viele Airlines, darunter auch Swiss, verlangen sogar zwölf Stunden Abstinenz, manche empfehlen 24 Stunden.

Offenbar erkannten die beiden Piloten ihre Fluguntauglichkeit nicht selbst und meldeten sich nicht entsprechend ab.

Swiss betont in dem Zusammenhang ihre Nulltoleranz gegenüber Alkohol. «Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Für unsere Crewmitglieder gelten klare und strenge Vorgaben: Sie dürfen ihren Dienst weder unter Alkoholeinfluss antreten noch ausüben», erklärt die Lufthansa-Tochter gegenüber «aerotelegraph». «Wir haben höchste Ansprüche an die Flugsicherheit und unsere Crews und tolerieren keinen Alkoholmissbrauch.»

Möglicher Image-Schaden für Swiss

Für die beiden Piloten hat der Vorfall Konsequenzen: Sie sind vorerst vom Flugbetrieb ausgeschlossen. Ob sie ins Cockpit zurückkehren können, hängt von den laufenden internen und medizinischen Abklärungen ab. Swiss prüft den Fall nach eigenen Angaben «sorgfältig, fair und ergebnisoffen». Je nach Untersuchungsergebnis drohen den Piloten eine Abmahnung oder die Entlassung. Dass sie sich vor Dienstantritt nicht selbst als flugunfähig meldeten, dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Swiss betont, die Sicherheitsmechanismen hätten funktioniert: Mitarbeitende hätten den Vorfall gemeldet, worauf die Airline umgehend reagiert und die Piloten ersetzt habe. Dennoch dürfte der Fall dem Image der Fluggesellschaft schaden, schreibt der «Blick». Während Airlines meist mit alkoholisierten Passagieren zu kämpfen hätten, stünden diesmal ausgerechnet zwei Piloten im Mittelpunkt.