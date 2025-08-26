Das beschlagnahmte, angeblich rein natürliche Präparat «Slimming King». Die Laboranalyse hat Semaglutid in wirksamer Dosierung nachgewiesen. Swissmedic

Swissmedic beobachtet bei nicht zugelassenen und teils gefälschten Produkten zur Gewichtsreduktion mehrere besorgniserregende Entwicklungen. Betroffen sind insbesondere GLP-1-Wirkstoffe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swissmedic warnt vor gefälschten Produkten zur Gewichtsreduktion.

So seien illegale Abnehmspritzen und weitere Präparate im Umlauf.

Deren Einnahme könne ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Mehr anzeigen

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic warnt vor zunehmenden Angeboten gefälschter, irreführender oder nicht zugelassener Produkte zur Gewichtsreduktion mit Bezug zu GLP-1-Wirkstoffen. «Solche Präparate können nicht geprüfte, nicht deklarierte oder gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, qualitativ ungenügend oder falsch dosiert sein», heisst es in einer Mitteilung.

Die Anwendung dieser Produkte berge demnach erhebliche Gesundheitsrisiken. Nebst illegalen Abnehmspritzen werden auch «Schlankheitspräparate» als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Dabei werden gemäss Mitteilung irreführende Namen verwendet, missbräuchlich das Swissmedic-Logo verwendet oder erfundene Qualitätssiegel angebracht, um Konsumentinnen und Konsumenten gezielt zu täuschen.

Dieses Produkt mit der Bezeichnung «GLP-1» trägt missbräuchlich das Swissmedic-Logo und mehrere erfundene Zertifizierungen. Swissmedic

GLP-1-Rezeptoragonist-Wirkstoffe sind in sozialen Medien derzeit stark präsent – oft mit unrealistischen Versprechen zur Gewichtsreduktion. «Kriminelle Fälscher und dubiose Anbieter nutzen diesen Trend gezielt aus und bewerben diese Produkte zum Teil sehr aufdringlich, insbesondere in den sozialen Medien, auf Webseiten oder über Direktwerbung», schreibt die Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel in der Schweiz mit Sitz in Bern.

Vor diesen Entwicklungen warnt Swissmedic: Irreführende Aufmachung : Immer häufiger tragen Produkte Bezeichnungen wie «GLP-1». Sie werden zur Nahrungsergänzung oder als Tropfen vermarktet und können missbräuchlich Logos von Zulassungsbehörden wie Swissmedic sowie erfundene Qualitätssiegel tragen, um Konsumentinnen und Konsumenten gezielt zu täuschen.

Nicht deklarierte Wirkstoffe : Häufig als «natürlich» beworbene Produkte enthalten in Wahrheit pharmakologisch aktive Substanzen – ohne jegliche Deklaration oder Dosierungsangaben.

Fälschungen und nicht zugelassene Nachahmerprodukte: Kriminelle Anbieter fälschen Etiketten von handelsüblichen Pens oder bieten Wirkstoffe, die noch erforscht werden, als illegal hergestellte Präparate an – in Einzelfällen mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen. Mehr anzeigen

Swissmedic warnt eindringlich vor dem Kauf und der Anwendung solcher Produkte. Deren Einnahme sei ein erhebliches Gesundheitsrisiko.

Solche Fälschungen werden demnach in Online-Kanälen illegal angeboten. Ein aktueller Fall betreffe ein beschlagnahmtes Injektionspräparat aus Hongkong mit der Bezeichnung «Slimming King». Laut Deklaration enthält das Produkt ausschliesslich natürliche Inhaltsstoffe. Das Swissmedic-Labor habe im Präparat den verschreibungspflichtigen Wirkstoff Semaglutid in therapeutischer Dosierung nachgewiesen. Dieser darf nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.