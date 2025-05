Swisspass-Login führt das Zweifaktor-Login für alle ein. Screenshot

SwissPass zieht die Login-Schraube an: Seit Mitte Mai braucht es einen zusätzlichen Code beim Anmelden. Grund dafür ist eine Betrugsserie mit gehackten Konten.

Seit Mitte Mai ist deshalb ein zusätzlicher Sicherheitscode beim Login nötig.

Ab Juni können sich Nutzer*innen auch per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung anmelden – ganz ohne Passwort. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Wallis hat im Mai vor einer neuen Welle von Online-Betrug gewarnt. Seit Jahresbeginn wurden im Kanton 16 Fälle von gehackten SwissPass-Konten registriert. Die Täter nutzten gestohlene Zugangsdaten, kauften in fremdem Namen Zugbillette und verursachten einen Schaden von mehreren tausend Franken.

Trotz mehrerer Anfragen machte die Polizei keine näheren Angaben zum Vorgehen der Betrüger – um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch die Allianz SwissPass, die den zentralen Login für SBB und andere Transportunternehmen betreibt, hielt sich zunächst bedeckt. Untätig blieb der Verband jedoch nicht, wie er auf Anfrage verrät.

Seit dem 13. Mai ist für alle SwissPass-Kund*innen ein zusätzlicher «Sicherheits-Code» vorgeschrieben. Wer sich von einem unbekannten Gerät aus ins Kundenkonto einloggen will, muss diesen Code eingeben. So soll verhindert werden, dass Kriminelle mit gestohlenen Daten unbemerkt Zugriff auf ein Konto erhalten.

Ab Juni kommt der «Passkey»

Schon vorher konnten Nutzerinnen und Nutzer ihr Konto freiwillig mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schützen – etwa per SMS-Code. Voraussetzung dafür ist eine verifizierte Handynummer im Kundenprofil. Bei sensiblen Änderungen wie der E-Mail-Adresse wird dann zusätzlich ein Bestätigungscode verlangt.

Weil viele diese Schutzfunktionen bislang nicht aktiviert haben, ist der Sicherheitscode bei Neuanmeldungen nun für alle verbindlich.

Für technisch versierte Nutzer kündigt SwissPass zudem eine weitere Neuerung an: Ab Juni soll die Anmeldung per «Passkey» möglich sein – ganz ohne Passwort. Stattdessen erfolgt der Login per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung direkt über das persönliche Gerät.

Was sind Passkeys? Passkeys ersetzen klassische Passwörter durch ein Schlüsselpaar. Der geheime Schlüssel bleibt sicher auf dem Gerät und wird nie mit dem Dienst geteilt.

Statt eines Passworts verwendet Passkeys ein kryptografisches Schlüsselpaar. Der private Schlüssel bleibt sicher auf dem Gerät und authentifiziert Sie bei der Anmeldung durch eine digitale Signatur.

Der Zugriff erfolgt per Fingerabdruck, Face ID oder PIN – direkt über Smartphone, Tablet oder Computer.

Passkeys werden von modernen Betriebssystemen und Browsern unterstützt und können geräteübergreifend synchronisiert werden. Mehr anzeigen

