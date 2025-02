Systematische Bremsprobleme bei Zügen – Entgleisung jederzeit möglich

So sah die Unfallstelle im Gotthard-Basistunnel nach der Entgleisung aus. Archivbild: sda

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel kommt ans Licht: Das Problem könnte weitreichender sein als bisher angenommen. Ein Bericht zeigt, dass vielen Güterwagen ein Bremsproblem haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Untersuchung zur Gotthard-Entgleisung zeigt, dass nicht nur ein Radbruch, sondern ein generelles Problem mit Klotzbremsen die Ursache sein könnte.

Eisenbahn-Experten kritisieren, dass die Wartungsvorschriften für Güterwagen seit Jahren nicht angepasst wurden.

Eine Beinahe-Katastrophe im November 2024 zeigt, dass das Problem akute Gefahr birgt, doch politische Lösungen lassen auf sich warten. Mehr anzeigen

Die Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel am 10. August 2023 legte den Tunnel für über ein Jahr lahm – und verursachte Schäden in Millionenhöhe. Während bislang ein einzelner Radbruch als Ursache galt, zeigt eine Recherche der «Rundschau», dass das Problem tiefer liegt.

Ein vertraulicher Untersuchungsbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) kommt zum Schluss, dass es sich um ein «systematisches Problem» handelt.

Die Untersuchung ergab, dass alle Räder des betroffenen Wagens die gleichen Rissmerkmale aufwiesen, unabhängig vom Alter der Räder. Die Ursache: thermische Überlastung durch Bremsen, die sich nicht vollständig lösen. Dadurch erhitzen sich die Räder, entwickeln feine Risse – und können schliesslich brechen.

Mehrere Eisenbahn-Experten meldeten sich bei der «Rundschau», um auf die Gefahr hinzuweisen. Sie sehen drei Hauptprobleme, die das Risiko eines Radbruchs bei Güterzügen erhöhen:

Diese drei Hauptprobleme erhöhen die Gefahr Klotzbremsen: Bei den meisten Güterwagen wird das Rad direkt durch einen Bremsklotz abgebremst, was zu einer starken Erhitzung führt.

Höhere Geschwindigkeiten: Während Güterzüge früher mit 60–80 km/h fuhren, sind es heute oft 100 km/h. Dadurch müssen sie bei einem Signalhalt wesentlich stärker bremsen.

Neue Bremsklötze leiten Wärme schlechter ab: Statt früherem Gusseisen werden heute leise Verbundstoffbremsklötze eingesetzt, die die Hitze im Rad stauen. Mehr anzeigen

Trotz dieser Risiken wurden die Wartungsintervalle nie angepasst. Ein Güterwagen muss nur alle acht Jahre oder nach 660'000 Kilometern in den Service. Zum Vergleich: Ein Pkw wird in dieser Zeit zweimal überprüft.

«Der Bericht zeigt klar auf: Wir haben ein systematisches Problem mit der Instandhaltung, das sich massiv auf die Sicherheit auswirkt», warnt der langjährige Sicherheitsexperte Hanspeter Hänni.

Beinahe-Katastrophe im November 2024

Dass die Gefahr nicht nur theoretisch ist, zeigt ein Vorfall vom 27. November 2024: Der Güterzug mit der Nummer 46105 war quer durch die Schweiz unterwegs – mit einem Rad, das bereits einen durchgehenden Riss hatte. Erst bei einer Kontrolle in Domodossola wurde der Schaden zufällig entdeckt und der Zug gestoppt.

Experten sind sich einig: Hätte sich der Riss unterwegs weiter ausgedehnt, hätte es zu einer Entgleisung kommen können – mit potenziell katastrophalen Folgen. Die Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle empfiehlt eine sofortige Überprüfung aller Güterwagen mit Klotzbremsen und fordert eine Überarbeitung der Wartungsintervalle.

Das Bundesamt für Verkehr sieht sich jedoch an die europäische Gesetzgebung gebunden. Sprecher Andreas Windlinger räumt ein: «Uns geht es zu lange. Wir wären auch froh, wenn es schneller ginge, aber so ist die Realität und wir haben ein System, das wir nicht von uns aus ändern können.»

Parlament blockiert strengere Haftungsregeln

Um die Betreiber von Güterwaggons stärker in die Verantwortung zu nehmen, wurde im Parlament ein Vorschlag diskutiert, die Haftung von den Transportunternehmen auf die Wagenhalter zu verlagern. Dies hätte bedeutet, dass nicht mehr die Bahnunternehmen für Schäden aufkommen müssten, sondern die Eigentümer der Wagen.

Doch der Vorschlag wurde in der letzten Session knapp abgelehnt. Einer der Gegner war SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner, der gegenüber der «Rundschau» erklärte: «Dann würden einfach in Europa sehr viele Wagenhalter sagen: Meine Waggons kommen nicht in die Schweiz.»