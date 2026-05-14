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Allschwil BL Täter sprengen Bankomat und flüchten Richtung Frankreich

SDA

14.5.2026 - 12:10

In Allschwil BL ist in der Nacht auf Donnerstag ein Bankomat gesprengt worden. (Archivbild)
In Allschwil BL ist in der Nacht auf Donnerstag ein Bankomat gesprengt worden. (Archivbild)
Keystone

In Allschwil BL ist in der Nacht auf denbhetuigen Donnerstag ein Bankomat gesprengt worden. Danach seien die Täter geflüchtet. Ein Polizeieinsatz läuft.

Keystone-SDA

14.05.2026, 12:10

14.05.2026, 12:15

Unbekannte haben einen Bankomaten in einer Bankfiliale an der Baslerstrasse, wie die Kantonspolizei Basel Landschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heute bestätigt hat. Die Fahndung läuft: Da der Einsatz noch im Gange sei, geben die Behörden zurzeit keine weiteren Details bekannt.

Zuerst hat «20 Minuten» über den Fall berichtet: «Der Knall war so heftig, dass unsere Fenster gezittert haben und alle sofort wach waren», sagt ein Anwohner dem Portal. «Mitten in der Nacht hörte ich mehrere sehr laute Knalle», berichtet eine andere Ohrenzeugin.

Später habe sie erfahren, dass es um den Bankomat gegangen sei. Die Baslerin ist besorgt: «Solche Sprengungen passieren doch nur in Filmen und dass es jetzt unweit von mir geschah, ist angsteinflössend.»

Update 12.15 Uhr: Kurz nach 3.45 Uhr seien bei der Polizei die ersten Notrufe eingegangen. Es sei grosser Sachschaden am Automaten und am Gebäude entstanden.

Die Täterschaft flüchtete laut Mitteilung mit einem Fahrzeug in Richtung Grabenring/Frankreich. Angaben zur Täterschaft oder zur Höhe des erbeuteten Geldbetrags konnten zunächst nicht gemacht werden.

Der Bereich um den Tatort musste für die Tatbestandsaufnahme grossräumig abgesperrt werden. Die Bundesanwaltschaft habe die Leitung der Ermittlungen übernommen und arbeite mit der Polizei Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Polizei (fedpol) zusammen.

Anzahl der Sprengungen ist rückläufig

In der Schweiz kam es dieses Jahr schon zu anderen Bankomat-Sprengungen, darunter in Breitenbach SO und Genolier VD.

Die Zahl der Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten in der Schweiz ist indes 2025 stark zurückgegangen. Der Bund sieht sich bestätigt, dass die Strafverfolgung und die Prävention zunehmend funktionieren.

Im Jahr 2024 wurden 48 Bankomat-Anschläge registriert. Von Januar bis Anfang Dezember 2025 waren es noch 23 solcher Fälle – ein Minusrekord seit Beginn des Jahrzehnts.

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Täter sprengen Bankomat – Fahndung im Gange

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