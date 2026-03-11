  1. Privatkunden
Freiburger Generalstaatsanwalt gibt Auskunft «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Nicolas Barman, Granges-Paccot

11.3.2026

Beim Postauto-Brand in Kerzers FR sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin spricht mit blue News über erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen.

11.03.2026

11.03.2026, 16:40

11.03.2026, 16:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein mutmasslich psychisch instabiler Schweizer um die 60 Jahre soll sich in einem Postauto in Kerzers FR mit Benzin übergossen und angezündet haben.
  • Beim Brand starben sechs Personen, fünf weitere wurden verletzt.
  • Gemäss dem Freiburger Generalstaatsanwalt versuchen die Ermittler derzeit, Bilder von Überwachungskameras zu sichern.
Mehr anzeigen

Ein mutmasslich psychisch instabiler Schweizer um die 60 Jahre hat am Dienstagabend wohl den verheerenden Brand in einem Postauto in Kerzers FR ausgelöst. Beim Feuer im Bus kamen sechs Personen ums Leben, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Mann hat laut Behörden vorsätzlich gehandelt, einen Terrorakt schliessen sie aber aus. Zudem soll sich der Täter im Bus selbst angezündet haben und zu den Todesopfern zählen. Seine formelle Identifizierung ist noch nicht abgeschlossen. Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf eine Tat ohne ideologischen Hintergrund hin.

Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin skizziert im Gespräch mit blue News ein erstes Profil des Verdächtigen, mahnt jedoch zur Vorsicht: «Das Profil entspricht jemandem, der etwa 60 Jahre alt ist. Es scheint sich um eine eher randständige Person zu handeln, die möglicherweise psychisch krank und bereits medizinisch bekannt ist. Er soll in letzter Zeit einige Probleme gehabt haben.»

Bourquin betont jedoch, dass die Angaben zum mutmasslichen Täter noch bestätigt werden müssen. «Wir müssen eine formelle Identifizierung vorliegen haben, bevor wir weitere Nachforschungen hinsichtlich möglicher medizinischer oder anderer Informationen anstellen können», sagt der Staatsanwalt.

Täter war bereits vor Kerzers im Bus

Gemäss ersten Vernehmungen habe sich der Mann bereits vor der Haltestelle in Kerzers im Postauto befunden. Bourquin: «Er stieg mit zwei Taschen ein und stand irgendwann im Bus auf, übergoss sich mit Benzin und zündete sich an.»

Aktuelle Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass sich die Tat «ziemlich schnell» ereignet habe. Allerdings müssen gemäss Bourquin auch hier zunächst die verschiedenen Zeugenaussagen miteinander abgeglichen werden, «um zu sehen, ob wir eine gemeinsame Version der Ereignisse erstellen können».

Derzeit versuchen die Ermittler herauszufinden, ob Aufnahmen von Kameras Aufschluss über den Hergang des Unglücks geben können. Auf mögliche Überwachungsbilder angesprochen, bleibt der Staatsanwalt vorsichtig: «Das kann ich Ihnen nicht sagen. Theoretisch ja. Aber haben die Kameras auch funktioniert? Derzeit liegen uns noch nicht alle Informationen dazu vor.»

Postauto-Brand in Kerzers

Postauto-Brand in Kerzers

Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

11.03.2026

Mehr zum Postauto-Brand

6 Tote und 5 Verletzte. Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht

6 Tote und 5 VerletztePostauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht

Stimmung nach dem Postauto-Brand. In Kerzers beginnt man erst jetzt, die Tragödie zu begreifen

Stimmung nach dem Postauto-BrandIn Kerzers beginnt man erst jetzt, die Tragödie zu begreifen

Augenzeugen zum Postauto-Brand. «Ich hörte laute Schreie» – «wollte brennende Hose mit meinen Händen löschen»

Augenzeugen zum Postauto-Brand«Ich hörte laute Schreie» – «wollte brennende Hose mit meinen Händen löschen»

