Freiburger Staatsanwalt gibt Auskunft: «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto» Beim Postauto-Brand in Kerzers FR sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin spricht mit blue News über erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen. 11.03.2026

Nicolas Barman, Granges-Paccot Dominik Müller

Ein mutmasslich psychisch instabiler Schweizer um die 60 Jahre soll sich in einem Postauto in Kerzers FR mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Beim Brand starben sechs Personen, fünf weitere wurden verletzt.

Gemäss dem Freiburger Generalstaatsanwalt versuchen die Ermittler derzeit, Bilder von Überwachungskameras zu sichern. Mehr anzeigen

Ein mutmasslich psychisch instabiler Schweizer um die 60 Jahre hat am Dienstagabend wohl den verheerenden Brand in einem Postauto in Kerzers FR ausgelöst. Beim Feuer im Bus kamen sechs Personen ums Leben, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Mann hat laut Behörden vorsätzlich gehandelt, einen Terrorakt schliessen sie aber aus. Zudem soll sich der Täter im Bus selbst angezündet haben und zu den Todesopfern zählen. Seine formelle Identifizierung ist noch nicht abgeschlossen. Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf eine Tat ohne ideologischen Hintergrund hin.

Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin skizziert im Gespräch mit blue News ein erstes Profil des Verdächtigen, mahnt jedoch zur Vorsicht: «Das Profil entspricht jemandem, der etwa 60 Jahre alt ist. Es scheint sich um eine eher randständige Person zu handeln, die möglicherweise psychisch krank und bereits medizinisch bekannt ist. Er soll in letzter Zeit einige Probleme gehabt haben.»

Bourquin betont jedoch, dass die Angaben zum mutmasslichen Täter noch bestätigt werden müssen. «Wir müssen eine formelle Identifizierung vorliegen haben, bevor wir weitere Nachforschungen hinsichtlich möglicher medizinischer oder anderer Informationen anstellen können», sagt der Staatsanwalt.

Täter war bereits vor Kerzers im Bus

Gemäss ersten Vernehmungen habe sich der Mann bereits vor der Haltestelle in Kerzers im Postauto befunden. Bourquin: «Er stieg mit zwei Taschen ein und stand irgendwann im Bus auf, übergoss sich mit Benzin und zündete sich an.»

Aktuelle Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass sich die Tat «ziemlich schnell» ereignet habe. Allerdings müssen gemäss Bourquin auch hier zunächst die verschiedenen Zeugenaussagen miteinander abgeglichen werden, «um zu sehen, ob wir eine gemeinsame Version der Ereignisse erstellen können».

Derzeit versuchen die Ermittler herauszufinden, ob Aufnahmen von Kameras Aufschluss über den Hergang des Unglücks geben können. Auf mögliche Überwachungsbilder angesprochen, bleibt der Staatsanwalt vorsichtig: «Das kann ich Ihnen nicht sagen. Theoretisch ja. Aber haben die Kameras auch funktioniert? Derzeit liegen uns noch nicht alle Informationen dazu vor.»

