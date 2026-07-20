Eine geplante Veloroute stösst im Zürcher Kreis 6 auf Widerstand. Ein Tankstellen-Betreiber befürchtet, die neue Verkehrsführung könnte seinen Umsatz halbieren. Die Stadt sieht keine Existenzgefährdung.

Darum geht’s Eine neue Veloroute führt in Zürich zu Ärger bei einem Tankstellen-Betreiber.

Er befürchtet wegen der neuen Verkehrsführung einen Umsatzrückgang von rund 50 Prozent.

Die Stadt weist Existenzsorgen zurück und hält am Projekt fest. Zusammenfassung erstellt mit

Die geplante Veloroute durch den Zürcher Kreis 6 bringt einen Tankstellen-Betreiber in Bedrängnis. Muhedin Skalonjic, Gründer der Tankstellenkette Scall, befürchtet, dass die neue Verkehrsführung an der Sonneggstrasse seinen Betrieb massiv beeinträchtigen könnte, wie die «NZZ» berichtet.

Die Stadt Zürich plant ein 130 Kilometer langes Velonetz und baut dafür vielerorts Parkplätze ab. Auf der Sonneggstrasse soll künftig ein Einbahnregime gelten, wodurch die Zufahrt zur Tankstelle erschwert würde. Skalonjic rechnet mit einem Umsatzrückgang von rund 50 Prozent.

«Ohne beidseitige Zufahrtsmöglichkeiten und ohne Parkplätze wird die Strasse tot sein», wird der Betreiber von der «NZZ» zitiert. Die Tankstelle sei auch ein Treffpunkt im Quartier. Gemeinsam mit über zwei Dutzend Gewerbetreibenden und Anwohnern hat er Einsprache gegen das Projekt erhoben.

Der Zürcher Stadtrat sieht keine Existenzgefährdung des Betriebs. Zwar bestätigt die Stadt gegenüber der Zeitung, dass sich die Zufahrt verschlechtert und je nach Route bis zu drei Minuten mehr Fahrzeit nötig werden könnten. Gleichzeitig argumentiert sie, viele Autofahrende würden für einen attraktiven Treibstoffpreis auch einen kleinen Umweg in Kauf nehmen.

Nicht der erste Vorfall in Zürich

Der Streit um die Veloroute reiht sich in eine Serie von Konflikten zwischen Gewerbebetrieben im Kanton Zürich und städtischen Verkehrs- oder Bauprojekten ein. So verlangte etwa ein Bäcker von der Stadt Zürich 170'000 Franken Schadenersatz, weil eine lang dauernde Baustelle laut seiner Darstellung den Betrieb stark beeinträchtigt hatte.

Auch eine Bäckerei in Winterthur geriet wegen neuer Parkplatzregeln unter Druck: Mitarbeitende mussten ihre Fahrzeuge regelmässig umparkieren, um Bussen zu vermeiden.

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