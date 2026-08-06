Eine Mutterkuhherde hat auf der Tannenbodenalp einen 64-jährigen Wanderer und seine beiden Kinder angegriffen. Die Kinder konnten sich in einen Wald retten, der Vater wurde erheblich verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen.

Zum Zwischenfall kam es in den Flumserbergen.(Symbolbild)

Zwischenfall auf der Tannenbodenalp Kinder flüchten in den Wald – Vater von Mutterkühen attackiert

Darum geht’s Eine Mutterkuhherde griff am Mittwochnachmittag eine Familie auf einem Wanderweg an.

Die beiden Kinder retteten sich in einen nahegelegenen Wald.

Der 64-jährige Vater wurde erheblich verletzt und mit der Rega ins Spital gebracht. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Wanderung auf der Tannenbodenalp hat für eine Familie im Spital geendet. Ein 64-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag mit seinen beiden Kindern auf einem Wanderweg unterwegs, als eine Mutterkuhherde die drei angriff.

Die Kinder konnten sich in einen nahegelegenen Wald retten. Der Vater wurde von den Kühen erheblich verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Kurz nach 16.30 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale die Meldung über den Vorfall ein. Nach der Erstversorgung flog die Rega den Verletzten in ein Spital.

Weshalb die Tiere die Familie attackierten und wie viele Kühe beteiligt waren, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Angaben zum Alter der beiden Kinder machte die Polizei ebenfalls nicht.

Der betroffene Wanderweg wurde inzwischen umzäunt.