Taschenkontrollen in Zürcher Lettenbadi sorgen für Irritation

Das Flussbad Oberer Letten befindet sich rechts auf dem Bild. KEYSTONE

Im Zürcher Flussbad Oberer Letten sorgten am Donnerstagabend ungewohnte Taschenkontrollen für Irritation: Sicherheitspersonal stand während der Öffnungszeiten vor dem Eingang und kontrollierte die Taschen von Besucherinnen und Besuchern, die in die Badi wollten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zürcher Flussbad Oberer Letten werden derzeit neben Badebetrieb auch Nati-Spiele auf Bildschirmen übertragen.

Dabei kam es am Donnerstagabend zu ungewöhnlichen Taschenkontrollen durch Sicherheitspersonal bereits während der Öffnungszeiten, was viele Gäste irritierte.

Laut Sportdepartement geschah dies wegen eines Missverständnisses.

Künftig sollen Kontrollen erst nach Badeschluss und zu Beginn des Fussballmatches erfolgen. Mehr anzeigen

Sommer, Sonne, Badi: Die hohen Temperaturen locken derzeit viele Menschen ans Wasser, auch ins Zürcher Flussbad Oberer Letten. Neben Schwimmen und Verpflegung wird dort aktuell noch mehr geboten: Wenn die Schweizer Nati spielt, übertragen mehrere Bildschirme die Spiele direkt in der Badi.

Offiziell ist das Bad bis 21 Uhr geöffnet, exakt zu jener Zeit, zu der auch am Donnerstag der Match angepfiffen wurde. Also ein fliessender Übergang.

Wer jedoch zu einer gewissen Zeit – circa 19.30 Uhr – in die Badi wollte, kam nicht einfach so hinein: Vor dem Eingang positionierte sich Sicherheitspersonal. Besucherinnen und Besucher, die hineinwollten, wurden gebeten, ihre Taschen zu öffnen.

Das ist ungewöhnlich: In der Regel gibt es in der Badi kein Sicherheitspersonal, und Taschenkontrollen sind nicht vorgesehen. Entsprechend sorgte die Situation vor Ort für ein paar irritierte Blicke.

Sicherheitspersonal wegen WM-Spiel

«Das Sicherheitspersonal war wegen der Übertragung des WM-Spiels vor Ort», schreibt Dorian Eichholzer, Mediensprecher des Zürcher Sportamt, auf Anfrage von blue News.

«Aufgrund eines Missverständnisses zwischen dem zuständigen Gastronomiebetrieb und dem Sicherheitspersonal wurden die Kontrollen zu früh durchgeführt. In Zukunft erfolgen sie nach Schliessung des Bads», heisst es weiter.

Das Sicherheitspersonal stellt sicher, dass kein Glas oder sonstige Gegenstände, die zu Verletzungen führen könnten, ins Bad gelangen. «Während der Öffnungszeiten dürfen Badegäste eigene Getränke und Speisen mitbringen. Nach Schliessung des Bads ist das Mitbringen von Glas nicht erlaubt», so Eichholzer weiter.

Der Einsatz des Sicherheitsteams wurde vom Gastronomiebetrieb «Lettenbadi GmbH» in Absprache mit dem Sportamt veranlasst. Konkrete Vorfälle, die diese Massnahme ausgelöst hätten, gab es nicht. Laut Eichholzer wurde das Sicherheitspersonal rein präventiv aufgeboten.

«Das Sicherheitspersonal wird auch bei zukünftigen Übertragungen von WM-Spielen des Schweizer Nationalteams vor Ort sein. Die Kontrollen werden zukünftig erst nach Schliessung des Bads durchgeführt», heisst es zum Schluss.