Bei einem Tauchunfall im Thunersee ist am Mittwochabend ein 69-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war bei Gunten aus unklarem Grund in Not geraten, wie die Kantonspolizei Bern heute mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen befand er sich zusammen mit einem weiteren Taucher auf Tauchgang. Der Partner und Drittpersonen konnten den bewusstlosen Mann aus dem Wasser bergen und Erste Hilfe leisten.

Trotz der Bemühungen verstarb der Mann noch vor Ort. Laut Polizei handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.