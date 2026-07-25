Die Schweiz hinkt beim Schutz und der Gleichstellung queerer Menschen hinterher. Das sagte SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser zum Auftakt der Pride in Bern und kritisierte unter anderem Lücken bei den Rechten von Regenbogenfamilien und non-binären Personen.

Tausende queere Menschen haben sich am Samstag in Bern zusammengefunden, um für ihre Rechte einzustehen. (Symbolbild)

Darum geht's In Bern hat am Samstag die Pride begonnen. Der Anlass setzt ein Zeichen für die Rechte queerer Menschen und die Vielfalt der LGBTQ-Community.

SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser kritisierte die Schweiz als Nachzüglerin bei den Rechten queerer Menschen. Sie verwies auf Lücken bei Regenbogenfamilien und der Anerkennung non-binärer Personen.

Rosenwasser bezeichnete Freude und Sichtbarkeit als Akt des Widerstands. Die Pride solle zeigen, dass queere Menschen selbstverständlich zur Gesellschaft gehören. Zusammenfassung erstellt mit

Mit einer Kundgebung ist am Samstagmittag in Bern die Pride gestartet. Der Anlass will auf die Rechte queerer Personen aufmerksam machen. Nebst politischen Anliegen steht aber auch die Verbundenheit der queeren Gemeinschaft im Zentrum.

Zum Auftakt wandte sich die Zürcher SP-Nationalrätin und LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser an die Kundgebungsteilnehmenden. Die reiche, moderne Schweiz sei in Sachen Rechte für queere Menschen nur hinteres Mittelmass, das sei nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich, sagte Rosenwasser.

Regenbogenfamilien kämpften noch immer mit Gesetzeslücken, Non-binäre würden nicht anerkannt und in vielen Kantonen sei es noch immer legal, queere Menschen zu hassen oder sie sogar heilen zu wollen.

Rosenwasser bezeichnete vor diesem Hintergrund Freude als Akt des Widerstands. «Wir sind hier, weil es etwas vom Schönsten ist, queer zu sein, sich selbst zu sein. Wir sind hier, um zu zeigen: Zum Glück gibt es uns alle», sagte Rosenwasser.