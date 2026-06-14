Aktivistinnen und Aktivisten demonstrieren in Genf gegen den G7-Gipfel im französischen Évian. Keystone

Kurz vor dem G7-Gipfel im französischen Évian haben mehrere Tausend Menschen in Genf gegen die Gruppe der führenden Industrienationen demonstriert. Die Kundgebung verlief unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Genf beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an einer Demonstration gegen den G7-Gipfel.

Hinter dem Protest steht ein Bündnis von rund 60 Organisationen.

Die Kundgebung wurde von einem grossen Polizeiaufgebot begleitet und unterliegt strengen Auflagen. Mehr anzeigen

In Genf haben sich am Sonntag mehrere Tausend Menschen an einer Demonstration gegen den G7-Gipfel im französischen Évian beteiligt. Der von einem grossen Sicherheitsaufgebot begleitete Protestzug setzte sich kurz nach 15.15 Uhr vom Parc Mon Repos aus in Bewegung.

Zur Kundgebung aufgerufen hatte die No-G7-Koalition, ein Zusammenschluss von rund 60 Organisationen. An der Spitze des Zuges wurde ein Transparent mit der Aufschrift «Antifaschistische, antiimperialistische Antwort – No G7» getragen. Dahinter reihten sich verschiedene Blöcke ein, darunter feministische, pro-palästinensische, revolutionäre, kurdische und gewerkschaftliche Gruppen.

Die Route der Demonstration wurde auf das rechte Seeufer beschränkt. Der Zug führte entlang der Quais und über die Rue des Alpes, um die Nähe zur Mont-Blanc-Brücke zu vermeiden. Anschliessend verlief die Strecke über die Rue de la Servette, die Avenue Giuseppe-Motta und die Place des Nations zurück zum Ausgangspunkt.

Die Veranstaltung muss gemäss den Auflagen bis spätestens 22.30 Uhr aufgelöst werden.