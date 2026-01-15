Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kurz vor WEF-Start Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt

Sven Ziegler

15.1.2026

Schweizer Soldaten am WEF. (Symbolbild)
Schweizer Soldaten am WEF. (Symbolbild)
KEYSTONE

Kurz vor dem Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos haben tausende Armeeangehörige einen angeblichen Mobilisierungsbefehl per SMS erhalten. Hinter der Aktion steckt jedoch kein echter Alarm, sondern eine geplante Cyber-Sicherheitsübung der Schweizer Armee.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

15.01.2026, 08:32

15.01.2026, 08:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund 5000 Soldatinnen und Soldaten erhielten vor dem WEF eine verdächtige SMS mit angeblichem Einsatzbefehl.
  • Wer den Link anklickte, wurde auf eine Seite geleitet, die auf einen Phishing-Test hinwies.
  • Die Aktion ist Teil einer Sensibilisierungskampagne des Kommando Cyber der Schweizer Armee.
Mehr anzeigen

Kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos rückten nicht nur Sicherheitsmassnahmen rund um die Konferenz in den Fokus, sondern auch die Soldatinnen und Soldaten selbst. Knapp 5000 Angehörige der Schweizer Armee erhielten auf ihren Mobiltelefonen eine SMS mit einem vermeintlichen «Einsatzbefehl MOB», ergänzt mit einem Link zu angeblichen Zusatzinformationen, schreibt die «Aargauer Zeitung»

Wer diesem Link folgte, landete auf einer Webseite mit einer klaren Botschaft: Die Reaktion war falsch, der Klick Teil einer bewusst inszenierten Phishing-Attacke. Solche Betrugsversuche zielen darauf ab, sensible Daten wie Passwörter oder Zugangscodes abzugreifen.

Initiiert wurde die Aktion vom Kommando Cyber der Schweizer Armee. «Das ist kein echter Angriff, sondern eine Übung», bestätigte Sprecherin Lorena Castelberg. Wie viele Armeeangehörige auf den Link geklickt haben, sei derzeit noch unklar. Eine Auswertung werde erst nach Abschluss des Tests erfolgen, der bis zum Start des WEF laufe.

Keine Mobilisierungsbefehle per SMS 

Solche Phishing-Tests führt das Kommando Cyber jährlich durch. Zwar sei das Bewusstsein für Cybergefahren innerhalb der Armee bereits ausgeprägt, dennoch brauche es regelmässige Schulungen. Die Angriffsmethoden entwickelten sich laufend weiter, zunehmend auch mithilfe künstlicher Intelligenz.

Klar ist aus Sicht der Armee: Mobilisierungsbefehle werden nicht per SMS verschickt. Stattdessen setzt die Armee seit Oktober 2024 auf digitale Lösungen. Marschbefehle und weitere Dienstinformationen sind über die App «DIM-Wallet» abrufbar, die mit dem digitalen Dienstmanager der Armee verknüpft ist und auch ohne Internetverbindung funktioniert.

Während des WEF unterstützen die Armeeangehörigen den Schutz kritischer Infrastrukturen in Davos. Zusätzlich leisten sie in anderen Regionen des Landes Einsätze in Logistik und Führungsunterstützung. Der Einsatz erfolgt im Assistenzdienst nach dem Subsidiaritätsprinzip – die Verantwortung liegt bei den zivilen Behörden des Kantons Graubünden.

Mehr aus der Schweiz

Neue Berichte veröffentlicht. Bern will bei Gewalt-Demo keine Fehler gemacht haben – die Polizei sieht das anders

Neue Berichte veröffentlichtBern will bei Gewalt-Demo keine Fehler gemacht haben – die Polizei sieht das anders

«Zutiefst erschüttert». Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

«Zutiefst erschüttert»Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

Neu auf dem Podest. Schweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt

Neu auf dem PodestSchweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt

Meistgelesen

Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet
Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti
Diese Mega-Kreuzfahrtschiffe setzen 2026 neue Massstäbe
«Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt