Am Sonntag 22. Dezember ist am Gotthard Geduld gefragt.

Wegen Schneefalls hat die Polizei die Zufahrt zum Gotthard-Nordportal vorübergehend gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn wieder offen, wegen Überlastung sei aber mit grossen Verzögerungen zu rechnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Zufahrt zum Gotthard-Nordportal staut sich der Verkehr.

Nach einer Sperrung ist die Autobahn wieder offen. Mehr anzeigen

Teilweise ergiebiger Schneefall hat ab Sonntagmorgen in den Schweizer Alpen für Beeinträchtigungen im Strassenverkehr gesorgt. Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels musste die Polizei eine Zeit lang den Verkehr für die Schneeräumung der Autobahn anhalten.

Das gab ein Mediensprecher der Urner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage bekannt. Er bestätigte damit eine Strassenverkehrs-Zustandsmeldung des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X.

Es kam in der Folge zwischen der Verzweigung Altdorf und Göschenen zu einem Stau mit einer Länge von bis zu sieben Kilometern. Der TCS meldete eine Behinderung durch Schneefall auch auf der San-Bernardino-Route. Und die A 9 war wegen Schneefalls für Anhängerzüge und Sattelschlepper auf der Simplon-Passhöhe in beide Richtungen gesperrt.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Verzw. Altdorf und Göschenen Stau, Überlastung, es ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) December 22, 2024

Die Wetterdienste hatten für Sonntag das Eintreffen einer Kaltfront in der Schweiz angekündigt - mit Schneefall teilweise bis in die Niederungen respektive Täler. Bis Heiligabend erwarteten die Meteorologen in zentralen Lagen der Alpen innerhalb von 75 Stunden bis zu 125 Zentimeter Schnee.

Die Messstation Vallascia des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (WSL) wies am Sonntagmittag 39 Zentimeter Neuschnee in den letzten 24 Stunden aus. Dort - auf rund 2300 Metern Höhe - betrug die Schneehöhe bereits 84 Zentimeter. Diese Messtation befindet sich oberhalb von Airolo IT im Gotthardgebiet.

Die Meteorologen rechneten ab Sonntag auch mit viel Wind. Wie am Sonntagnachmittag auf der Internetseite von Meteoschweiz zu sehen war, fegte um 14.00 Uhr auf dem Chasseral BE der Wind mit 103,3 Stundenkilometern über die Jurakuppe.