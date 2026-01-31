Die Kantonspolizei Fribourg hat einen 14-jährigen Teenager festgenommen. KEYSTONE

In Bulle ist ein 14-Jähriger am frühen Samstagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Fahrt endete nach einem Selbstunfall in La Tour-de-Trême, verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bulle wollte die Freiburger Kantonspolizei am Samstagmorgen ein Fahrzeug kontrollieren, doch der Lenker flüchtete.

Die Fahrt endete nach einem Selbstunfall in La Tour-de-Trême, verletzt wurde niemand, ein 14-Jähriger wurde festgenommen.

Laut Polizei nahm er das Auto der Eltern ohne Wissen und ohne Führerausweis, eine zweite Person floh zu Fuss. Mehr anzeigen

Ein 14-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen nach einer Fluchtfahrt in La Tour-de-Trême von der Kantonspolizei Freiburg angehalten worden. Verletzt wurde niemand. Eine zweite Person im Fahrzeug konnte fliehen, heisst es in einer Polizeimeldung.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Patrouille gegen 04.10 Uhr auf einem Parkplatz in Bulle ein Fahrzeug kontrollieren. Beim Anblick der Einsatzkräfte fuhr der Lenker davon. Er flüchtete zuerst in Richtung Morlon und danach weiter nach La Tour-de-Trême. Dabei beging er mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Die Fahrt endete in La Tour-de-Trême nach einem Unfall in einem Kreisverkehr an der Rue de l’Ancien-Comté. Das Fahrzeug blieb dort stehen. Laut Polizeimitteilung gab es keine Verletzten. Die Einsatzkräfte nahmen den Fahrer vorläufig fest. Es handelt sich um einen 14-jährigen Minderjährigen aus der Region.

La Tour-de-Trême liegt südlich von Bulle FR. Swisstopo

Bei der Einvernahme gab der Jugendliche gemäss Polizei an, er habe das Auto seiner Eltern ohne deren Wissen benutzt und besitze keinen Führerausweis. Die Behörden zeigen ihn beim Jugendgericht wegen verschiedener Strassenverkehrsdelikte an.

Im Fahrzeug sass zudem eine zweite Person. Diese flüchtete zu Fuss. Die Polizei konnte sie bislang nicht anhalten. Die Ermittlungen zur Identifikation dieser Person laufen.