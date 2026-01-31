  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fahrt endet mit einem Unfall Teenager (14) schnappt sich Auto der Eltern und flüchtet vor der Polizei

Petar Marjanović

31.1.2026

Die Kantonspolizei Fribourg hat einen 14-jährigen Teenager festgenommen.
Die Kantonspolizei Fribourg hat einen 14-jährigen Teenager festgenommen.
KEYSTONE

In Bulle ist ein 14-Jähriger am frühen Samstagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Fahrt endete nach einem Selbstunfall in La Tour-de-Trême, verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News

31.01.2026, 12:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bulle wollte die Freiburger Kantonspolizei am Samstagmorgen ein Fahrzeug kontrollieren, doch der Lenker flüchtete.
  • Die Fahrt endete nach einem Selbstunfall in La Tour-de-Trême, verletzt wurde niemand, ein 14-Jähriger wurde festgenommen.
  • Laut Polizei nahm er das Auto der Eltern ohne Wissen und ohne Führerausweis, eine zweite Person floh zu Fuss.
Mehr anzeigen

Ein 14-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen nach einer Fluchtfahrt in La Tour-de-Trême von der Kantonspolizei Freiburg angehalten worden. Verletzt wurde niemand. Eine zweite Person im Fahrzeug konnte fliehen, heisst es in einer Polizeimeldung.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Patrouille gegen 04.10 Uhr auf einem Parkplatz in Bulle ein Fahrzeug kontrollieren. Beim Anblick der Einsatzkräfte fuhr der Lenker davon. Er flüchtete zuerst in Richtung Morlon und danach weiter nach La Tour-de-Trême. Dabei beging er mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Die Fahrt endete in La Tour-de-Trême nach einem Unfall in einem Kreisverkehr an der Rue de l’Ancien-Comté. Das Fahrzeug blieb dort stehen. Laut Polizeimitteilung gab es keine Verletzten. Die Einsatzkräfte nahmen den Fahrer vorläufig fest. Es handelt sich um einen 14-jährigen Minderjährigen aus der Region.

La Tour-de-Trême liegt südlich von Bulle FR.
La Tour-de-Trême liegt südlich von Bulle FR.
Swisstopo

Bei der Einvernahme gab der Jugendliche gemäss Polizei an, er habe das Auto seiner Eltern ohne deren Wissen benutzt und besitze keinen Führerausweis. Die Behörden zeigen ihn beim Jugendgericht wegen verschiedener Strassenverkehrsdelikte an.

Im Fahrzeug sass zudem eine zweite Person. Diese flüchtete zu Fuss. Die Polizei konnte sie bislang nicht anhalten. Die Ermittlungen zur Identifikation dieser Person laufen.

Meistgelesen

Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
Blanc holt sich in Crans-Montana sensationell den ersten Sieg ihrer Karriere
Frau (26) in St. Gallen tot aufgefunden – anwesender Mann festgenommen