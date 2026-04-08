Im Kanton Glarus können Jugendliche bereits ab 16 Jahren abstimmen. (Archivbild) Bild: Keystone

Graubünden könnte der zweite Kanton der Schweiz werden, der 16-Jährige an die Urne lässt – bisher traut sich das nur Glarus. Eine Parlamentskommission hat jetzt Ja gesagt, nun muss das Volk entscheiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Graubünden sollen 16-Jährige künftig bei kantonalen und kommunalen Abstimmungen mitbestimmen dürfen – sich selbst zur Wahl stellen dürften sie aber erst ab 18.

Eine Parlamentskommission hat den Gesetzesentwurf nun befürwortet, Ende April debattiert das Kantonsparlament definitiv darüber.

Befürworter argumentieren, Jugendliche setzten sich längst ernsthaft mit Politik auseinander. Gegner sehen einen Widerspruch zwischen politischen Rechten und fehlender rechtlicher Mündigkeit.

Stimmt das Parlament zu, entscheidet das Bündner Stimmvolk voraussichtlich im Herbst 2026 an der Urne. Mehr anzeigen

Im Kanton Graubünden sollen Jugendliche bald schon ab 16 Jahren abstimmen dürfen – zumindest wenn es um kantonale oder kommunale Fragen geht. Die Idee ist nicht neu: Bereits vor vier Jahren nahm der Grosse Rat einen entsprechenden Antrag deutlich an.

Nun hat eine Parlamentskommission den konkreten Gesetzesentwurf geprüft – und befürwortet ihn. blue News erklärt die Hintergründe dazu und was die nächsten Schritte sind.

Von wem kommt die Idee?

Angefangen hat alles 2019 an einer Jugendsession. Von dort gelangte die Forderung ins Parlament – getragen vom Mitte-Politiker Gian Derungs. Ihm gelang es, 75 der 120 Ratsmitglieder als Mitunterzeichnende zu gewinnen. Im Parlament selbst stimmten schliesslich sogar 82 dafür.

Allerdings beauftragte das Parlament mit diesem Ja zunächst nur die Regierung, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Dieser liegt seit Dezember 2025 vor und sieht zwei Änderungen an der Kantonsverfassung vor:

Das Stimm- und Wahlrecht soll allen Bündnerinnen und Bündnern mit Schweizer Staatsbürgerschaft neu ab dem 16. Lebensjahr zustehen.

Sich selbst zur Wahl aufstellen lassen darf man sich aber weiterhin erst ab 18. Mehr anzeigen

Was spricht dafür?

Neben den üblichen Argumenten – Förderung von Verantwortungsbewusstsein und politischem Interesse – gibt es einen Gedanken, die entweder besonders einleuchten oder je nach politischem Standpunkt auch abschrecken: Jugendliche setzen sich bei Themen wie Klimaschutz oder Digitalisierung heute bereits ernsthaft mit Politik auseinander.

Dazu kommt ein Argument, das speziell in Graubünden Gewicht hat: Mit dem Stimmrechtsalter 16 könnten der Kanton und seine Gemeinden ihre Jugendlichen früher in die lokale Politik einbinden. Das würde die Bindung zur Heimat stärken – und der Abwanderung entgegenwirken.

Für die Vorlage haben sich bislang Die Mitte, EVP, Grüne und SP ausgesprochen. SVP und die Jungpartei der FDP lehnen sie ab. Die FDP als Gesamtpartei wollte sich im Vorfeld nicht positionieren, stimmte aber im Parlament grossmehrheitlich für den Vorstoss.

Was spricht dagegen?

Wer Nein sagt, argumentiert oft mit der «Einheit von Rechten und Pflichten»: Wer politisch mitbestimmen dürfe, sollte auch die volle rechtliche Verantwortung tragen. Verträge abschliessen oder Militärdienst leisten – das ist aber erst ab 18 möglich.

Ganz so einfach ist es allerdings nicht: Jugendliche dürfen heute schon Verträge abschliessen, solange diese unentgeltlich sind oder sich im «Taschengeldumfang» bewegen. Und mit 17 beginnt bereits die militärische Rekrutierung durch den obligatorischen Orientierungstag.

Überzeugender wirkt ein anderes Gegenargument: Der Gesetzesentwurf würde aktives und passives Wahlrecht auseinanderklaffen lassen. Konkret heisst das: 16-Jährige dürften zwar andere Personen wählen, sich selbst aber noch nicht für ein Amt aufstellen lassen. Das schaffe laut Kritikern eine Art Stimmberechtigte zweiter Klasse – man darf mitmachen, aber nicht ganz.

Im Jahr 2022 befürchtete das Nein-Lager, beim Stimmrechtsalter 16 würden die Linken profitieren können. KEYSTONE

Und ja: Schliesslich gäbe es grundsätzliche Zweifel an der politischen Reife von 16-Jährigen. Viele befänden sich noch in der Ausbildung, lebten im Elternhaus und trügen keine umfassende finanzielle Verantwortung.

Wie geht es weiter?

Ende April wird das Kantonsparlament definitiv über den Vorschlag debattieren. Die Mehrheit ist dafür, dass zumindest das Volk darüber entscheiden darf. Bleiben die Kräfteverhältnisse in etwa gleich, kommt die Vorlage im Herbst 2026 an die Urne.

Gibt es irgendwo schon das Stimmrechtsalter 16?

Ja – aber nur an einem einzigen Ort in der Schweiz. Der Kanton Glarus führte es 2007 per Landsgemeinde ein. Damit ist die Liste auch schon fertig.

Das Ja zum Glarner Stimmrechtsalter 16 passierte an einer verregneten Landsgemeinde. KEYSTONE

Die Liste der Kantone, die Nein gesagt haben, ist dagegen lang: Das Volk lehnte ab in Basel-Stadt (2009), Uri (2009 und 2021), Basel-Landschaft (2018), Neuenburg (2020), Zürich (2022), Bern (2022), Aargau (2024) und Luzern (2025). In weiteren Kantonen scheiterte der Vorschlag bereits im Parlament, darunter Freiburg, Thurgau, Schaffhausen, St. Gallen, Waadt, Genf und weitere. In Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und im Tessin sind Vorstösse noch hängig.

Video zum Frauenstimmrecht