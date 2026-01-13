  1. Privatkunden
Tragödie in Langenthal BE Güterzug bestiegen – Teenager stirbt nach Stromschlag

SDA

13.1.2026 - 22:15

Ein Junge im Teenager-Alter ist an einem Güterbahnhof tödlich verunglückt. (Archivbild)
Ein Junge im Teenager-Alter ist an einem Güterbahnhof tödlich verunglückt. (Archivbild)
Bild: Axel Heimken/dpa

Tragödie im Kanton Bern: Ein Jugendlicher betrat nachts einen Güterzug in Langenthal BE und erlitt dabei einen tödlichen Stromschlag.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

13.01.2026, 22:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Langenthal BE ist ein Jugendlicher Montagnachts tödlich verunglückt.
  • Der 14-Jährige bestieg einen in einem Güterbahnhof abgestellten Güterzug und erlitt einen Stromschlag.
  • Er konnte nur noch tot geborgen werden.
  • Ein weiterer Jugendlicher wurde verletzt und musste im Spital behandelt werden.
Mehr anzeigen

Ein 14-jähriger Junge hat sich in der Nacht auf Dienstag am Güterbahnhof Langenthal im Kanton Bern tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bestieg er einen abgestellten Güterzug und erlitt einen Stromschlag.

Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend gemeinsam mitteilten.

Der Verstorbene war eritreischer Staatsbürger und lebte im Kanton Bern.

Weiterer Junge verletzt

Ein weiterer Jugendlicher war beim Unfall ebenfalls dabei. Dieser verletzte sich leicht und wurde durch eine Ambulanz ins Spital gefahren. Die Kantonspolizei Bern ermittelt nun, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Snowboarder und Extremsportler. Ueli Kestenholz ist tödlich verunglückt

Snowboarder und ExtremsportlerUeli Kestenholz ist tödlich verunglückt

Nachdem die Unfallmeldung um kurz nach 2.20 Uhr bei der Polizei eingegangen war, rückten verschiedene Einsatzkräfte aus: neben der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Ambulanz, auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, die Feuerwehr Langenthal, Mitarbeitende der SBB sowie das Care-Team Kanton Bern.

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall in Langenthal BE. Autofahrer kollidiert frontal mit Lastwagen und stirbt

Tödlicher Unfall in Langenthal BEAutofahrer kollidiert frontal mit Lastwagen und stirbt

Beinahe-Unglück nahe Aarau. Jugendliche legen Platte auf Gleis – Zug rast mit 140 km/h darüber

Beinahe-Unglück nahe AarauJugendliche legen Platte auf Gleis – Zug rast mit 140 km/h darüber

Tödlicher Unfall in Heimisbach BE. Rollerfahrer (19) stürzt an Heiligabend und stirbt

Tödlicher Unfall in Heimisbach BERollerfahrer (19) stürzt an Heiligabend und stirbt

