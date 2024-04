Teenager verunfallen in Maserati nach Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Stadtpolizei Zürich nahm die beiden Teenager fest. KEYSTONE

Zwei Teenager fuhren am Dienstagmorgen vor der Stadtzürcher Polizei davon. Dabei kam es zu einem Unfall auf der Hardbrücke. Nur durch Glück wurde niemand verletzt.

Kurz nach 8.15 Uhr am Dienstagmorgen fiel einer Streifenwagenpatrouille beim Bucheggplatz im Kreis 6 ein Maserati auf. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer und entzog sich so der Polizeikontrolle in Richtung Rosengartenstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich schreibt.

Der Streifenwagen fuhr dem Fahrzeug sofort hinterher. Trotz Blaulicht und Horn sowie der Aufforderung anzuhalten, setzte der Lenker des Maseratis seine Fahrt über die Hardbrücke fort. Aufgrund der massiv hohen Geschwindigkeit verloren ihn die zwischenzeitlich zwei Einsatzfahrzeuge kurzzeitig aus den Augen.

Am Ende der Hardbrücke, bei der Abfahrtsrampe Richtung Hohlstrasse, kollidierte der Flüchtende mit einem Fahrzeug sowie einer am Lichtsignal wartenden Velofahrerin. Daraufhin flüchteten Fahrer und Beifahrer des Fluchtfahrzeuges zu Fuss stadteinwärts. Beim Hardplatz gelang es einer Polizeipatrouille die beiden Schweizer im Alter von 16 und 19 Jahren anzuhalten und festzunehmen.

Bei der Flucht missachtete der Maseratilenker diverse Verkehrsregeln, nur durch viel Glück wurde niemand verletzt.

Die weiteren Abklärungen werden durch die Stadtpolizei Zürich, die Jugendanwaltschaft sowie die zuständige Staatsanwaltschaft vorgenommen.

Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es zu grösseren Verkehrseinschränkungen auf und um die Hardbrücke.