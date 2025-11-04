500'000 Franken erbeutetTelefonbetrüger geben sich als Luzerner Kripo-Chef aus
4.11.2025 - 13:31
Im Kanton Luzern haben sich Betrüger am Telefon als Kripo-Chef ausgegeben und so rund eine halbe Million Franken ergaunert. Die Polizei warnt vor der Masche und rät, verdächtige Anrufe sofort zu beenden.
Im Kanton Luzern haben Telefonbetrüger seit Oktober rund eine halbe Million Franken erbeutet. Sie gaben sich dabei fälschlicherweise als Kripo-Chef aus.
Seit mehreren Wochen kommt es im Kanton Luzern zu vermehrten Fällen von Telefonbetrug, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Die Täter rufen bei potenziellen Opfern an und geben sich als Jürg Wobmann von der Luzerner Polizei aus. Unter diesem Vorwand fordern sie die Betroffenen auf, bei der Bank Geld abzuheben und an unbekannte Personen zu übergeben.
Seit Anfang Oktober beläuft sich die der Polizei bekannte Deliktsumme auf rund 500'000 Franken.
Die Polizei stellt im Communiqué klar, dass solche Anrufe weder von der Luzerner Polizei noch vom Kripo-Chef stammen. Weder Wobmann noch andere Polizistinnen oder Polizisten würden mit einem Telefonanruf Geld fordern, hiess es.
Die Luzerner Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und ruft dazu auf, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und die echte Polizei zu kontaktieren.
