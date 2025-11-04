  1. Privatkunden
500'000 Franken erbeutet Telefonbetrüger geben sich als Luzerner Kripo-Chef aus

SDA

4.11.2025 - 13:31

Die Polizei stellt im Communiqué klar, dass solche Anrufe weder von der Luzerner Polizei noch vom Kripo-Chef stammen.
Die Polizei stellt im Communiqué klar, dass solche Anrufe weder von der Luzerner Polizei noch vom Kripo-Chef stammen.
sda

Im Kanton Luzern haben sich Betrüger am Telefon als Kripo-Chef ausgegeben und so rund eine halbe Million Franken ergaunert. Die Polizei warnt vor der Masche und rät, verdächtige Anrufe sofort zu beenden.

Keystone-SDA

04.11.2025, 13:31

04.11.2025, 13:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Telefonbetrüger haben im Kanton Luzern rund 500'000 Franken erbeutet.
  • Sie haben sich als Kripo-Chef ausgegeben.
  • Die Polizei warnt vor der Masche und rät, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen.
Mehr anzeigen

Im Kanton Luzern haben Telefonbetrüger seit Oktober rund eine halbe Million Franken erbeutet. Sie gaben sich dabei fälschlicherweise als Kripo-Chef aus.

Seit mehreren Wochen kommt es im Kanton Luzern zu vermehrten Fällen von Telefonbetrug, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Die Täter rufen bei potenziellen Opfern an und geben sich als Jürg Wobmann von der Luzerner Polizei aus. Unter diesem Vorwand fordern sie die Betroffenen auf, bei der Bank Geld abzuheben und an unbekannte Personen zu übergeben.

Seit Anfang Oktober beläuft sich die der Polizei bekannte Deliktsumme auf rund 500'000 Franken.

Die Polizei stellt im Communiqué klar, dass solche Anrufe weder von der Luzerner Polizei noch vom Kripo-Chef stammen. Weder Wobmann noch andere Polizistinnen oder Polizisten würden mit einem Telefonanruf Geld fordern, hiess es.

Die Luzerner Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und ruft dazu auf, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und die echte Polizei zu kontaktieren.

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Christina Block äussert sich vor Gericht zu Tagebucheinträgen - und wirft mehr Fragen auf als sie Antworten liefert.

03.11.2025

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Manche US-Bundesstaaten sind von heftigen Schneefällen betroffen. In Pennsylvania schneite es am 30. November bis zu 70 Zentimeter. Das hat mit einem Wetterphänomen zu tun, dem «Lake snow effect».

02.12.2024

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten.

29.11.2024

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

