  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Nur mehr Bussen» Bürgerliche schäumen über Tempo-30-Zone am Zürcher HB – Grüne relativieren

Dominik Müller

22.10.2025

Auf der Nordbrücke in Zürich Wipkingen gilt bereits Tempo 30, auf mehreren Strassen rund um den Hauptbahnhof folgt die Temporeduktion nun ebenfalls.
Auf der Nordbrücke in Zürich Wipkingen gilt bereits Tempo 30, auf mehreren Strassen rund um den Hauptbahnhof folgt die Temporeduktion nun ebenfalls.
Keystone

Mit Tempo 30 will die Stadt Zürich die Innenstadt rund um den HB sicherer machen. Der Entscheid führt zu unterschiedlichen Reaktionen – und kommt zu einem brisanten Zeitpunkt.

Dominik Müller

22.10.2025, 17:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadt Zürich will rund um den Hauptbahnhof fast flächendeckend Tempo 30 einführen.
  • FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois bezweifelt den Sicherheitsnutzen und sieht stattdessen höhere Kosten sowie Nachteile für Rettungskräfte und Logistik.
  • Grünen-Gemeinderat Markus Knauss begrüsst die Massnahme und bezeichnet sie als «überfällig».
  • Der Entscheid fällt kurz vor der Abstimmung über die Mobilitätsinitiative.
Mehr anzeigen

Rund um den Hauptbahnhof Zürich soll zukünftig auf diversen Strassen Tempo 30 gelten. Bahnhofquai, Central, Gessnerallee, Sihlquai, Museumstrasse, Stampfenbachplatz – auf insgesamt 24 Strassen und Plätzen will die Stadt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit drosseln.

Die Stadt argumentiert mit der Sicherheit: Im HB-Gebiet habe es in den vergangenen fünf Jahren mehr als 700 Unfälle gegeben, was zu 14 Unfallschwerpunkten geführt habe. «Mit der Einführung von Tempo 30 wird die Verkehrssituation übersichtlicher und sicherer», heisst es in der Mitteilung.

Ein Argument, dass der Zürcher FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois nicht nachvollziehen kann: «Die Massnahme führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern nur zu mehr Bussen», sagt er zu blue News. Tagsüber stocke der Verkehr um den HB ohnehin, der Effekt von Tempo 30 und damit der Sicherheitsgewinn seien entsprechend gering.

Tempo 30 bringe Kosten statt Sicherheit

Das Sicherheits-Argument sei von der Stadt deshalb nur vorgeschoben. «Dort, wo sehr viele Fahrzeuge unterwegs sind, gibt es natürlich auch mehr Unfälle», sagt Bourgeois. Das bedeute aber nicht, dass sich um den Hauptbahnhof überproportional viele Unfälle ereignen.

Hinzu komme, dass Tempo 30 der Sicherheit an anderen Orten auch schade: «Wer am HB steht, sieht alle paar Minuten ein Blaulicht vorbeifahren. Diese Fahrzeuge müssen nun auch langsamer unterwegs sein», führt Bourgeois aus. Das gelte insbesondere für den Sanität-Standort Wache Zentrum, zumal der Neumühlequai auch von der Massnahme betroffen ist.

In den rot-markierten Gebieten soll neu Tempo 30 gelten.
In den rot-markierten Gebieten soll neu Tempo 30 gelten.
Stadt Zürich

Und zu guter Letzt seien nachts vor allem Logistik-Fahrten von einem höheren Zeitaufwand betroffen, etwa bei der Belieferung der ShopVille-Geschäfte. Bourgeois' Fazit zur Tempo-30-Offensive am HB fällt entsprechend vernichtend aus: «Am Tag bringt es keine zusätzliche Sicherheit und in der Nacht Mehrkosten für das Gewerbe und längere Interventionszeiten für Sanität und Feuerwehr.»

«Das war längst überfällig»

Ganz anders hat Markus Knauss, Zürcher Gemeinderat der Grünen, den Entscheid der Stadt aufgenommen: «Das war längst überfällig», sagt er zu blue News. Rund 700'000 Fussgänger*innen seien täglich rund um den HB unterwegs, «da ist es nur logisch, auf Tempo 30 umzustellen».

Es sei wichtig, dass sich alle Autofahrer*innen darauf einstellen, dass um den Bahnhof langsam gefahren werden müsse, so Knauss. Zumal es immer wieder Personen am Lenkrad gebe, die «auch für 100 Meter auf's Gaspedal treten».

Auch das Argument, Rettungskräfte würden ausgebremst, relativiert Knauss: «Das Problem von Feuerwehr und Sanität ist, dass es in der Innenstadt zu viele Autos auf den Strassen hat.» Permanente Stausituationen führen zu einem wesentlich höherem Zeitverlust als «die paar Sekunden, die man durch Tempo 30 verliert».

Brisanter Zeitpunkt

Brisant ist der Zeitpunkt der Massnahme: Am 30. November stimmt der Kanton Zürich über die Mobilitätsinitiative ab. Diese würde den Städten Zürich und Winterthur die Kompetenz entziehen, auf kantonalen Hauptachsen selbstständig Temporeduktionen anzuordnen.

Für Marc Bourgeois ist klar: «Die Stadt wollte die Massnahme vor dem Volksentscheid durchsetzen.» Dies mache insbesondere der Umstand offensichtlich, dass der Entscheid rund fünfeinhalb Wochen vor der Abstimmung erfolge – mit einer Rekursfrist von vier Wochen.

Markus Knauss wittert hingegen kein politisches Kalkül: «Der Geschwindigkeitsplan wurde bereits im Dezember 2021 beschlossen, damals stand die Mobilitätsinitiative noch nicht im Raum.» Dieses Konzept werde nun Schritt für Schritt von der Stadtverwaltung umgesetzt. Zudem geht Knauss davon aus, dass eine Tempo-30-Einführung rund um den HB sogar bei einer allfälligen Annahme der Mobilitätsinitiative zulässig sei.

Video zum Thema

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr aus dem Ressort

Fünf Fahrzeuge involviert. Massencrash auf A2 bei Hägendorf SO

Fünf Fahrzeuge involviertMassencrash auf A2 bei Hägendorf SO

Polizei sucht Zeugen. Feuerwehrmänner in Frick AG von Jugendlichen attackiert

Polizei sucht ZeugenFeuerwehrmänner in Frick AG von Jugendlichen attackiert

Schmutz und Chaos. Lebensmittelinspektoren finden Ungeziefer in Berner Bar

Schmutz und ChaosLebensmittelinspektoren finden Ungeziefer in Berner Bar

Meistgelesen

Trump fordert 230 Millionen von seinem Justizministerium – für seine Taschen
Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami
Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist
Herbststurm peitscht über die Schweiz – Bund warnt vor Schäden und «erheblicher Gefahr»
Massencrash auf A2 bei Hägendorf SO