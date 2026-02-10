  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vorsicht in Region Basel Abstimmungsplakat sorgt für Vollbremsung auf 80er-Strecke

Lea Oetiker

10.2.2026

Im Baselbiet fordern bürgerliche Parteien strengere Regeln für Tempo 30 auf Hauptstrassen – ihre Abstimmungsplakate bremsen den Verkehr jetzt aber selbst aus. (Symbolbild)
Im Baselbiet fordern bürgerliche Parteien strengere Regeln für Tempo 30 auf Hauptstrassen – ihre Abstimmungsplakate bremsen den Verkehr jetzt aber selbst aus. (Symbolbild)
KEYSTONE

Im Kanton Baselland bringen Abstimmungsplakate mit Tempo-30-Symbolen moderne Autos zum Bremsen. Ihre Assistenzsysteme erkennen die Abbildungen fälschlich als echte Verkehrsschilder.

Lea Oetiker

10.02.2026, 10:10

10.02.2026, 10:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Baselland lösen Abstimmungsplakate mit Tempo-30-Symbolen Bremsmanöver moderner Autos aus.
  • Die Fahrassistenzsysteme verwechseln die Abbildungen mit echten Verkehrsschildern.
  • Polizei und Astra sehen keinen Anlass zum Eingreifen, raten aber zur Vorsicht.
Mehr anzeigen

Im Kanton Baselland sorgt nicht nur die Diskussion um Tempo 30 auf Hauptstrassen für Gesprächsstoff, sondern auch deren unerwartete Nebenwirkung: Die Abstimmungsplakate zur entsprechenden Initiative bringen moderne Autos zum Bremsen. Das berichtet die «Basler Zeitung».

Vereinzelte Fahrzeughalter berichteten der Baselbieter Polizei, dass Fahrassistenzsysteme die auf den Plakaten abgebildeten Tempo-30-Schilder als echte Verkehrszeichen interpretieren. Auch der TCS ist darauf aufmerksam gemacht worden.

Wird der Tempomat verwendet, verlangsamen die Autos daraufhin selbstständig ihre Fahrt, etwa auf Kantonsstrassen, wo eigentlich Tempo 80 erlaubt ist. Besonders betroffen sind Fahrzeuge, die Verkehrsschilder mittels Kamera- und Bilderkennungssoftware erfassen, etwa Tesla-Modelle.

«Es ist fast ironisch, wir wollen ja eigentlich mit der Initiative die Ausbremsung verhindern», sagt Birgit Kron, Politikchefin des TCS beider Basel zur Zeitung. Man nehme das Thema ernst, betont sie: «Abstimmungsplakate dürfen die Verkehrssicherheit nicht gefährden.»

Verantwortung bleibt beim Menschen

Das Strassenverkehrsgesetz untersagt ohnehin Reklamen, die zu Verwechslungen mit offiziellen Signalen führen könnten. Laut dem TCS seien die Symbole auf den Plakaten zwar nur nachgezeichnet und klar als Werbung erkennbar – für Kameras moderner Autos gilt das aber offenbar nicht.

Für das Bundesamt für Strassen (Astra) bleibt die Verantwortung klar beim Menschen: Assistenzsysteme sollen Fahrerinnen und Fahrer nur unterstützen, führen den Wagen aber nicht autonom. Unfälle aufgrund von Fehlinterpretationen seien bisher keine bekannt. Auch die Polizei spricht von vereinzelten Hinweisen und sieht derzeit keinen Anlass für ein Verbot solcher Designs, mahnt aber zur Vorsicht.

Meistgelesen

Mann (65) fällt auf Telefonbetrüger rein und verliert eine halbe Million Franken
Die Mehrwertsteuer steht vor dem Absturz
Deshalb stehen die Schweizerinnen trotz zwei Niederlagen schon im Viertelfinal
Trump droht Kanada mit Blockade von neuer Grenzbrücke +++ Starmer weist Rücktrittsforderungen zurück
Lindsey Vonn: «Ich bereue nichts – ich wusste, dass es riskant ist»