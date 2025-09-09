Auf der Schiedhaldenstrasse soll bald Tempo 30 gelten. Screenshot Google Maps

Auf der Schiedhaldenstrasse in Küsnacht soll künftig Tempo 30 gelten – trotz Widerstand von Anwohnern, Gewerbe und SVP. Das Verwaltungsgericht Zürich hat die Beschwerden abgewiesen. Nun liegt der Fall beim Bundesgericht.

Die Schiedhaldenstrasse in Küsnacht ZH gehört zu den meistbefahrenen Strassen der Gemeinde. Rund 5200 Fahrzeuge passieren täglich die enge Verbindung zwischen Dorfzentrum und dem höher gelegenen Ortsteil Itschnach. Künftig sollen Autos dort nur noch 30 statt 50 Stundenkilometer fahren dürfen.

Der Plan des Kantons Zürich sorgt seit Jahren für Diskussionen – und für Widerstand. Vertreter des lokalen Gewerbes, die SVP und mehrere Anwohner legten gleich drei Beschwerden ein, eine davon mit 20 Mitunterzeichnern. Doch das Verwaltungsgericht Zürich stellte sich auf die Seite des Kantons und wies die Rekurse ab. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, ist die Auseinandersetzung damit nicht beendet: Die Gegner ziehen den Entscheid vor das Bundesgericht.

Lärm als Hauptgrund

Auslöser für die Temporeduktion ist ein Lärmgutachten. Dieses zeigt, dass die gesetzlichen Grenzwerte entlang der Strasse heute an vielen Stellen überschritten werden. Ohne zusätzliche Massnahmen wären 55 Liegenschaften betroffen. Mit lärmminderndem Belag und Tempo 30 sinkt die Zahl laut Gericht immerhin auf 37 Gebäude.

Vorgeschlagene Alternativen, wie ausschliesslich auf besonders lärmarmen Asphalt zu setzen, hielt das Gericht für unpraktikabel. Aufgrund der Steigung, der vielen Kurven und des Schwerverkehrs würde sich der Belag zu schnell abnutzen.

Kaum Nachteile für Verkehr und Gewerbe

Auch die weiteren Einwände überzeugten nicht: Weder sei eine relevante Verkehrsverlagerung in Quartiere zu erwarten, noch eine spürbare Schwächung für das Gewerbe im Dorf. Laut Berechnungen verlängert sich die Fahrzeit auf der Strecke lediglich um rund 30 Sekunden.

Die Tempo-30-Massnahme ist Teil eines umfassenden Strassenprojekts, das 2022 vorgestellt wurde. Neben der Sanierung der Fahrbahn gehören ein neuer Velostreifen, eine verbreiterte Kurve sowie lärmmindernder Belag dazu. Seit April 2024 wird gebaut, wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt. Der Abschluss ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen – mit einer zweiwöchigen Vollsperrung während der Frühlingsferien.