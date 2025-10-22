Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut

Die Schaffung neuer Tempo-30-Zonen ist politische umstritten. (Symbolbild) sda

Rund um den Zürcher Hauptbahnhof gilt bald Tempo 30. Die Stadt begründet die Massnahme mit mehr Sicherheit – Bürgerliche sprechen von Schikane und Wahlkampf.

Die Stadt Zürich greift erneut in den Verkehr ein: Rund um den Hauptbahnhof soll künftig fast flächendeckend Tempo 30 gelten. Betroffen sind insgesamt 24 Strassen und Plätze, darunter Bahnhofquai, Central, Gessnerallee, Sihlquai, Museumstrasse, Stampfenbachplatz und Walchestrasse. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit.

Die Stadt argumentiert mit der Sicherheit: Im HB-Gebiet habe es in den vergangenen fünf Jahren mehr als 700 Unfälle gegeben, was zu 14 Unfallschwerpunkten geführt habe. «Mit der Einführung von Tempo 30 wird die Verkehrssituation übersichtlicher und sicherer», heisst es in der Mitteilung.

Weniger begeistert zeigt sich die politische Gegenseite. Marc Bourgeois, FDP-Kantonsrat und Verkehrsexperte, kritisierte auf LinkedIn den Entscheid scharf: «Zürich macht’s wieder: Tempo 30 – diesmal gleich rund um den Hauptbahnhof», schreibt er.

Heisse Abstimmung in 5 Wochen

Er listet mehrere betroffene Strassen auf – von der Gessnerallee bis zur Walchestrasse – und spricht von einer «Schneckenzone». Tagsüber merke man den Unterschied kaum, weil der Verkehr ohnehin stocke. «Doch nachts wär’s ja nett, mal mit Tempo 50 auszuliefern. Aber nein, das wäre ja zu einfach», so Bourgeois.

Der Politiker verweist auf die eidgenössische Verkehrsregelverordnung, die 50 km/h als Regelfall in Ortschaften vorsieht: «Aber wen kümmert’s?»

Burgeois verweist auf die bevorstehende Abstimmung zur so genannten Mobilitätsinitiative. Diese würde den Städten Zürich und Winterthur die Kompetenz entziehen, auf kantonalen Hauptachsen selbstständig Temporeduktionen anzuordnen.

Bundesrat will Tempo-30-Regeln verschärfen

Die Stadt bestreitet in einer Stellungnahme gegenüber der NZZ, die ebenfalls über das Thema berichtete, einen Zusammenhang mit der bevorstehenden Abstimmung. Es gehe weder um Politik noch um den gross angelegten Umbau des HB-Perimeters, sondern einzig um Verkehrssicherheit.

Gerade im Bereich des Hauptbahnhofs kreuzten sich Fussgänger*innen, Velos, Busse, Autos und Trams auf engem Raum – «eine der komplexesten Verkehrssituationen der Schweiz», wie es heisst.

Für die SVP ist der Entscheid ein politisches Manöver. Die Partei spricht in von einer «Zwangs-Verlangsamung», die Autofahren in Zürich unattraktiv machen solle.

Brisant ist der Entscheid auch, weil der Bundesrat erst vor wenigen Wochen angekündigt hat, die Tempo-30-Regeln landesweit zu verschärfen. Künftig sollen Gemeinden nachweisen müssen, dass solche Temporeduktionen keinen Ausweichverkehr in Quartiere erzeugen und keine neuen Probleme schaffen.

Verbieten will die Landesregierung das Niedrigtempo auf Hauptachsen zwar nicht – doch die Hürden sollen steigen. Städte und der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) kritisieren den Plan als Eingriff in die kommunale Autonomie. SSV-Direktorin Monika Litscher sagte zu blue News, damit werde «nicht nur der Handlungsspielraum der Gemeinden, sondern auch jener der Kantone» eingeschränkt.

