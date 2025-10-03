Die Schweizer Autobahnen sind überlastet: Im vergangenen Jahr summierte sich der Stillstand auf rund 55’500 Stunden – ein neuer Rekord. Als Gegenmassnahme setzt das Bundesamt für Strassen (Astra) auf Temporeduktionen.
Diese Praxis soll massiv ausgebaut werden, wie nun der «Blick» berichtet: Derzeit sind 1015 Richtungskilometer mit den Tafeln ausgestattet, künftig sollen es 2200 sein – fast die Hälfte des gesamten Nationalstrassennetzes. Das Ziel: stabilerer Verkehrsfluss und weniger riskante Manöver.
Pläne stossen nicht überall auf Zustimmung
Laut Astra erreicht eine Autobahn bei rund 80 km/h die höchste Kapazität. Wenn die Geschwindigkeiten ähnlich sind, gibt es weniger Spurwechsel und Bremsmanöver. Sobald sich der Verkehr wieder normalisiert, wird das Limit automatisch aufgehoben.
Doch die Pläne stossen nicht überall auf Zustimmung. SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann kritisiert gegenüber dem «Blick», die Verwaltung führe «Tempo 80 durch die Hintertür» ein – entgegen dem Willen des Gesetzgebers. Er zweifelt zudem an der Wirksamkeit: «Die Tempodrosselung führt eher dazu, dass es schon vor der Zone mit tieferem Tempo stockt.»