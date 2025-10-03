  1. Privatkunden
Radikale Stau-Massnahme Bund will Tempo 80 auf der Hälfte der Autobahnen einführen

Sven Ziegler

3.10.2025

Auf immer mehr Autobahnen soll künftig Tempo 80 gelten. (Symbolbild)
Auf immer mehr Autobahnen soll künftig Tempo 80 gelten. (Symbolbild)
KEYSTONE

Um die wachsende Staugefahr in den Griff zu bekommen, will der Bund Tempo 80 auf fast der Hälfte aller Autobahnen einführen. Kritiker sprechen von einem schleichenden Umbau des Nationalstrassennetzes.

Sven Ziegler

03.10.2025, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2019 haben sich die Staustunden auf Schweizer Autobahnen fast verdoppelt.
  • Der Bund reagiert mit mehr Tempodrosselungen auf 80 km/h zu Stosszeiten.
  • Bis zu 2200 Richtungskilometer sollen künftig von elektronischen Tafeln reguliert werden.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Autobahnen sind überlastet: Im vergangenen Jahr summierte sich der Stillstand auf rund 55’500 Stunden – ein neuer Rekord. Als Gegenmassnahme setzt das Bundesamt für Strassen (Astra) auf Temporeduktionen. 

Diese Praxis soll massiv ausgebaut werden, wie nun der «Blick» berichtet: Derzeit sind 1015 Richtungskilometer mit den Tafeln ausgestattet, künftig sollen es 2200 sein – fast die Hälfte des gesamten Nationalstrassennetzes. Das Ziel: stabilerer Verkehrsfluss und weniger riskante Manöver.

Pläne stossen nicht überall auf Zustimmung

Laut Astra erreicht eine Autobahn bei rund 80 km/h die höchste Kapazität. Wenn die Geschwindigkeiten ähnlich sind, gibt es weniger Spurwechsel und Bremsmanöver. Sobald sich der Verkehr wieder normalisiert, wird das Limit automatisch aufgehoben.

Doch die Pläne stossen nicht überall auf Zustimmung. SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann kritisiert gegenüber dem «Blick», die Verwaltung führe «Tempo 80 durch die Hintertür» ein – entgegen dem Willen des Gesetzgebers. Er zweifelt zudem an der Wirksamkeit: «Die Tempodrosselung führt eher dazu, dass es schon vor der Zone mit tieferem Tempo stockt.»

Einige sind richtig teuer. Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Einige sind richtig teuerDiese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Weil ein Ausbau der Nationalstrassen 2024 an der Urne scheiterte, setzt das Astra auch auf andere Massnahmen: Teilweise werden Pannenstreifen geöffnet oder spezielle Ampeln an Auffahrten installiert, die den Zufluss regeln. Zudem gilt auf gewissen Abschnitten ein Überholverbot für Lastwagen, um den Verkehr gleichmässiger fliessen zu lassen.

