«Temporäre Lebenskrise» führt zur Raserei – und einem Unfall

Weil er viel zu schnell auf der Autobahn unterwegs war, verursachte ein junger Mann einen Unfall. Symbolbild: IMAGO/Silas Stein

Die persönliche Krise führte zur Raserei: In Rheinfelden AG wurde ein junger Mann verurteilt, der auf der Autobahn mit 210 km/h im «selbstzerstörerischen Modus operandi» einen Unfall verursachte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein junger Mann donnert bei Rheinfelden mit 210 km/h über die Autobahn.

Er kann einem ausscherenden Lieferwagen nicht ausweichen und verursacht einen Unfall.

Vor Gericht erläutert er die Gründe für sein riskantes Verhalten. Mehr anzeigen

Der Fahrer eines Lieferwagens hatte keine Chance: Als er auf der Autobahn nahe Rheinfelden AG nachts die Spur wechseln wollte, donnerte ihm ein anderes Auto ins Heck. Der damals 28-jährige Lenker war mit mindestens 210 km/h unterwegs – 90 km/h schneller als erlaubt.

Nun stand der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Rheinfelden, wo er seine Sicht des Unfallhergangs schilderte, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Es sei alles «megaschnell» gegangen, sagte der junge Mann. Er habe voll auf der Bremse gestanden und sich «dann entschieden, den Lieferwagen in der Mitte zu treffen.» Andere Optionen, etwa das Ausweichen auf den Pannenstreifen, habe es nicht gegeben.

«Besonders krasse Missachtung der Höchstgeschwindigkeit»

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, eine «hohe Unfallgefahr mit dem Risiko von Schwerverletzten oder Toten» provoziert zu haben. Seine «besonders krasse Missachtung der Höchstgeschwindigkeit» sei eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln. Immerhin wurde bei dem Unfall niemand verletzt, wenngleich massive Sachschäden an den Fahrzeugen entstanden.

Die Verteidigung führte eine «temporäre Lebenskrise» als Grund für die riskante Fahrweise des Beschuldigten aus. Der Mann sei nach der Trennung von seiner Partnerin in einem «selbstzerstörerischen Modus operandi unterwegs gewesen». Er habe unter mentalem Druck gestanden und wollte «schnell nach Hause».

Nicht das erste Delikt des Beschuldigten

Der Beschuldigte hatte sich bereits vor dem Prozess schuldig bekannt und sich mit der Staatsanwaltschaft auf 14 Monate Freiheitsentzug bedingt sowie eine Busse von 5500 Franken geeinigt. Dadurch war vor Gericht ein abgekürztes Verfahren möglich.

Der Gerichtspräsident folgte gemäss «Aargauer Zeitung» beim Strafmass der Einigung. Er wies aber ausdrücklich darauf hin, dass es nicht bei einer bedingten Freiheitsstrafe blieben wird, sollte es zu weiteren Vorkommnissen kommen: Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann aufgefallen war. Vor einem Jahr habe er bereits einen Strafbefehl wegen Entwendung eines Fahrzeuges und mehrfachem Fahren ohne Führerausweis bekommen.