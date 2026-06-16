Mit reduzierter KapazitätTemporäres Bundesasylzentrum in Brugg wird weiter betrieben
SDA
16.6.2026 - 11:05
Das temporäre Bundesasylzentrum in Brugg AG wird für weitere drei Jahre betrieben. Allerdings mit reduzierter Kapazität. Darauf haben sich die Stadt, der Kanton Aargau, die Armee und das Staatssekretariat für Migration (SEM) geeinigt.
Keystone-SDA
16.06.2026, 11:05
16.06.2026, 11:08
SDA
Das temporäre Bundesasylzentrum in Brugg AG wird für weitere drei Jahre betrieben. Allerdings mit reduzierter Kapazität. Darauf haben sich die Stadt, der Kanton Aargau, die Armee und das Staatssekretariat für Migration (SEM) geeinigt.
Die Kapazität wird von 440 auf 250 Plätze reduziert, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag bekannt gab. In ausserordentlichen Situationen kann die Belegung in Absprache mit dem Stadtrat Brugg vorübergehend auf bis zu 350 Plätze erhöht werden.
Die neue Vereinbarung gilt ab dem 1. Juli 2026 für eine letzte Periode von drei Jahren. Für den Betrieb ist weiterhin das SEM zuständig. Das SEM nutzt zur Unterbringung von Asylsuchenden die militärische Fahrzeughalle bereits seit dem 30. November 2020.
Rückläufige Asylgesuche
Das SEM hatte im Mai angekündigt, sechs Bundesasylzentren vorübergehend stillzulegen. Als Grund wurden rückläufige Asylgesuche genannt. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden knapp zwanzig Prozent weniger Asylgesuche gestellt als noch im Jahr davor.
Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»
Belfast/London, 10.06.2026: Nach gewaltsamen Ausschreitungen: Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilt die rassistische Krawalle in Belfast aufs Schärfste.
Er schreibt in einem X-Beitrag:
«Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel (...) Es ist offensichtlich, dass Menschen letzte Nacht aufgrund ihrer Herkunft ins Visier genommen wurden, und das werde ich nicht tolerieren (...) Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.»
Hintergrund der Ausschreitungen ist ein brutales Video eines Messerangriffs vom Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Mutmasslicher Täter ist laut Polizei ein 30-jähriger Sudanese. Er wurde wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt.
Randalierer zogen teils vermummt durch die Strassen und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand. Auch Wohnhäuser wurden angezündet, aus ihnen mussten Bewohner gerettet werden.
11.06.2026
ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto
Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften Aliya Rahman.
15.01.2026
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
14.05.2026
Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»
ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan