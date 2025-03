Der Fahrer blieb unverletzt. Kantonspolizei Thurgau

Am Dienstagabend kam es in Weinfelden TG zu einem Autounfall. Dabei kam ein Tesla von der Strasse ab und fuhr in einen Garten. Der Schaden wurde auf mehrere tausend Franken geschätzt.

Am Dienstagabend kam es in Weinfelden TG in Richtung Frauenfeldstrasse, nach der Verzweigung mit der Bachtobelstrasse, zu einem Autounfall. Kurz vor 21 Uhr kam ein 41-Jähriger mit seinem Tesla aus noch unklaren Gründen rechts von der Strasse ab.

Der Mann krachte in einen Gartenzaun, fuhr in den Garten, wo er mehrere Sträucher, Blumenbeete und Zaunstützen beschädigte. Der Tesla fuhr weiter, hob über einen Mauerabsatz ab und landete wieder auf der Schlossgasse. Nach dem Unfall verliess der Mann den Ort und meldete sich erst am Mittwochmorgen bei der Kantonspolizei Thurgau.

Der 41-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein Schaden von mehrere tausend Franken. Laut den Einsatzkräften war der Fahrer fahrunfähig. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen.