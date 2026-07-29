Der Tessiner Regierungspräsident Claudio Zali hat seinen Rücktritt angekündigt. Damit zieht der Lega-Politiker Konsequenzen nach Vorwürfen wegen Amtsmissbrauchs.

Der Tessiner Staatsratspräsident Claudio Zali (Lega) steht seit Tagen unter Druck. Grund dafür ist die Veröffentlichung einer Audioaufnahme, in der Zali zur Gewalt gegen eine Frau aufruft.

Nun zieht Zali offenbar Konsequenzen: In einer Mitteilung am Mittwoch hat er seinen Rückzug angekündigt. Der Staatsrat hat demnach eine ausserordentliche Sitzung abgehalten. Um 14 Uhr wird an einer Pressekonferenz in Bellinzona über die genauen Hintergründe informiert.

Die Veröffentlichung der Audioaufnahme am Mittwoch durch das italienischsprachige Radio und Fernsehen (RSI) löste einen regelrechten Aufschrei aus. Die über ein anonymes Instagram-Profil verbreitete Aufnahme gibt ein privates Gespräch wieder, das vor einigen Jahren zwischen einem Mann (identifiziert als Claudio Zali, der damals bereits Mitglied der Kantonsregierung war) und einer Freundin stattfand. Diese bat ihn um Rat, wie sie eine Stalkerin loswerden könne.

«Verprügle sie», sagt der Staatsratspräsident in der Aufnahme, dessen Stimme eindeutig erkennbar ist. Er habe dies selbst ebenfalls getan, als diese bei ihm zu Hause aufgetaucht sei.