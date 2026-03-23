Teure Neubauten in Zürich schrecken Interessenten ab

Seit November 2025 bezugsbereit: In der Neubausiedlung Living Eleven in Oerlikon stehen immer noch 34 Wohnungen leer. Screenshot Immoscout

Mitten in der Wohnungsnot stehen in Oerlikon ZH Dutzende gehobene Neubauwohnungen leer – ein Widerspruch, der ratlos macht. Während Menschen um jeden Quadratmeter kämpfen, findet Luxus kaum Abnehmer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich stehen in einer neuen Überbauung überraschend viele Wohnungen leer, obwohl Wohnraum knapp ist.

Hohe Mieten und ein ungewöhnliches Wohnkonzept bremsen die Nachfrage deutlich.

Experten sehen darin ein Zeichen dafür, dass der Markt überteuerte Angebote zunehmend ablehnt. Mehr anzeigen

Der Zürcher Wohnungsmarkt gilt als überhitzt – doch nicht jede Wohnung findet Abnehmer. In der Neubausiedlung «Living Eleven» in Oerlikon stehen mehr als die Hälfte der 61 Wohnungen leer, obwohl sie seit November 2025 bezugsbereit sind. Insgesamt 34 Einheiten sind aktuell unvermietet. Was ist da los?

Es könnte an den Mieten auf sehr hohem Niveau liegen. Für eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit rund 85 Quadratmetern werden monatlich 5520 Franken aufgerufen, grössere Wohnungen kosten deutlich mehr. Selbst kleinere Einheiten sind teuer – eine 1,5-Zimmer-Wohnung mit 36 Quadratmetern kostet immer noch über 2000 Franken.

Vielleicht stösst aber auch das ungewöhnliche Wohnkonzept auf Ablehnung. Die Wohnungen setzen auf ein modernes Split-Level-Design mit offenen Grundrissen und mehreren Ebenen. Was als architektonisch besonders gilt, könnte für viele Interessenten unpraktisch wirken. Entsprechend verhalten bleibt die Nachfrage, trotz angekündigter Besichtigungstage – wie die NZZ berichtete.

Keine Preisnachlässe geplant

Die verantwortliche Immobilienfirma sieht keinen Handlungsbedarf. Hohe Bau- und Bodenpreise sowie strenge Auflagen hätten die Mieten in die Höhe getrieben. Preisnachlässe, wie sie andere Anbieter zeitweise gewähren, sind derzeit nicht geplant, sagt das Immobilien-Unternehmen der NZZ.

Experten sehen im Leerstand ein klares Signal: Entweder stimmen der Preis oder das Angebot nicht. Während günstiger Wohnraum sofort vergeben wird, bleiben hochpreisige Objekte zunehmend leer – ein Hinweis auf ein wachsendes Ungleichgewicht im Markt.