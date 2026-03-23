Teure Neubauten in Zürich schrecken Interessenten ab

Der Zürcher Wohnungsmarkt gilt als überhitzt – doch nicht jede Wohnung findet Abnehmer. In der Neubausiedlung «Living Eleven» in Oerlikon stehen mehr als die Hälfte der 61 Wohnungen leer, obwohl sie seit November 2025 bezugsbereit sind. Insgesamt 34 Einheiten sind aktuell unvermietet. Was ist da los?
Es könnte an den Mieten auf sehr hohem Niveau liegen. Für eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit rund 85 Quadratmetern werden monatlich 5520 Franken aufgerufen, grössere Wohnungen kosten deutlich mehr. Selbst kleinere Einheiten sind teuer – eine 1,5-Zimmer-Wohnung mit 36 Quadratmetern kostet immer noch über 2000 Franken.
Vielleicht stösst aber auch das ungewöhnliche Wohnkonzept auf Ablehnung. Die Wohnungen setzen auf ein modernes Split-Level-Design mit offenen Grundrissen und mehreren Ebenen. Was als architektonisch besonders gilt, könnte für viele Interessenten unpraktisch wirken. Entsprechend verhalten bleibt die Nachfrage, trotz angekündigter Besichtigungstage – wie die NZZ berichtete.
Die verantwortliche Immobilienfirma sieht keinen Handlungsbedarf. Hohe Bau- und Bodenpreise sowie strenge Auflagen hätten die Mieten in die Höhe getrieben. Preisnachlässe, wie sie andere Anbieter zeitweise gewähren, sind derzeit nicht geplant, sagt das Immobilien-Unternehmen der NZZ.
Experten sehen im Leerstand ein klares Signal: Entweder stimmen der Preis oder das Angebot nicht. Während günstiger Wohnraum sofort vergeben wird, bleiben hochpreisige Objekte zunehmend leer – ein Hinweis auf ein wachsendes Ungleichgewicht im Markt.
Wohntraum im Öko-Mini-Haus
In einem bretonischen Dorf bietet ein Verein Interessierten die Möglichkeit, kleine ökologische Häuser zu mieten. Der Strom kommt von Solarpaneelen, das Regenwasser wird aufgefangen.