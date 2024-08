Thailand bittet ausgewanderte Schweizer Rentner zur Kasse

Wunderschön, aber kein Steuerparadies mehr: Thailand belastet ausgewanderte Pensionsempfänger stärker. Keystone

Das Leben im Paradies wird für ausgewanderte Pensionäre teurer: Neu müssen in Thailand auch Pensionen und Renten versteuert werden. Die Steuersätze sind oft höher als in der Schweiz.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr und mehr pensionierte Schweizerinnen und Schweizer leben dauerhaft in Thailand.

Dort wird das Leben aber teurer: Die Regierung erhebt seit Anfang Jahr Einkommenssteuer auch auf Einkünfte aus Renten und Pensionen.

Die Steuersätze sind dabei teils drastisch höher als in der Schweiz. Mehr anzeigen

Pensionierte Schweizerinnen und Schweizer müssen, AHV-Rechenfehler hin oder her, den Gürtel enger schnallen. Zumindest in Thailand, das seit Anfang Jahr kein Steuerparadies für Rentner mehr ist. Im Gegenteil: Einkünfte aus AHV und anderen Renten fallen neu unter das Steuergesetz. Heisst: Die Regierung in Bangkok bittet die Pensionäre zur Kasse.

Dabei ist das paradiesische Land in Südostasien gerade bei älteren Menschen in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, wie die «Neue Zürcher Zeitung» unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BfS) berichtet. Zwischen 2017 und 2023 stieg die Anzahl der pensionierten Auslandsschweizer in Thailand demnach von 2834 auf 4269.

Neu werden auch Pensionen hoch versteuert

Angezogen wurden viele auch von den tiefen Lebenshaltungskosten. Eine für Schweizer Verhältnisse vergleichsweise geringe Rente ermöglicht in Thailand ein finanziell sorgenfreies Leben in luxuriösen Seniorenresidenzen. Die medizinische Versorgung ist, zumindest in Touristenregionen, ähnlich gut wie in der Schweiz.

Doch weil die Regierung das Steuersystem grundlegend reformiert hat, müssen neu für alle nach Thailand transferierten Einkommen Steuern gezahlt werden. Bislang waren Pensionen und Renten davon ausgenommen. Steuerpflichtig ist, wer 180 Tage und mehr am eigenen Wohnsitz in Thailand verbringt.

Hohe Steuern auf die Rente

Der Steuersatz ist dabei teils deutlich höher als in der Schweiz. Laut einem Rechenbeispiel der NZZ werden bei einem Einkommen von 25'000 Franken 25 Prozent Einkommensteuer fällig – also 6250 Franken. In der Stadt Zürich würde man für das gleiche Einkommen 1400 Franken Steuern zahlen.

Doch auch mit den Steuern, erklärt Nicole Töpperwien von der Genossenschaft für Schweizer in der NZZ, gehören Schweizerinnen und Schweizer mit einer vollen AHV-Rente in Thailand zu den Gutverdienern. Der monatliche Durchschnittslohn liegt dort bei umgerechnet 500 Franken.