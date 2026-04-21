Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD

In Tartegnin VD ist am Samstagabend die Fondue-Weltmeisterschaft ausgetragen worden. Fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stritten im 240-Seelen-Dorf oberhalb des Genfersees um den Titel, darunter gut zwei Drittel Amateure. Den Wettbewerb gewann Benedikt Wüthrich von der Käserei Auboranges FR bei den Profis, während Frédéric und Lucie Gay aus Thônex GE bei den Amateuren den Sieg davontrugen. Die Teilnehmenden kamen hauptsächlich aus der Schweiz, aber nicht nur: Frankreich war ebenso vertreten wie Kanada und Brasilien, wo Vorentscheidungen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Tartegnin gefallen waren.

15.11.2025