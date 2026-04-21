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blue News macht den Test Neue Chips-Mayo sorgt in Zürich für Streit

Selena Bao und Stephanie Roth

21.4.2026

So kommt die Paprika-Chips-Mayonnaise in Zürich an

So kommt die Paprika-Chips-Mayonnaise in Zürich an

Du magst Paprika-Chips und Mayonnaise? Thomy und Zweifel haben gemeinsam eine Mayonnaise mit Paprika-Chips-Aroma lanciert und wir von blue News gehen sie in Zürich testen.

21.04.2026

Paprikachips und Mayonnaise gehören zu jedem Grillfest dazu. Jetzt spannen die führenden Marken Thomy und Zweifel zusammen und lancieren eine Mayonnaise mit Paprikachips-Aroma. Wie kommt sie an? 

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Selena Bao und Stephanie Roth

21.04.2026, 11:03

21.04.2026, 11:29

Kultmarken spannen zusammen. Jetzt gibt’s Paprika-Chips als Mayonnaise

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Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD

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In Tartegnin VD ist am Samstagabend die Fondue-Weltmeisterschaft ausgetragen worden. Fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stritten im 240-Seelen-Dorf oberhalb des Genfersees um den Titel, darunter gut zwei Drittel Amateure. Den Wettbewerb gewann Benedikt Wüthrich von der Käserei Auboranges FR bei den Profis, während Frédéric und Lucie Gay aus Thônex GE bei den Amateuren den Sieg davontrugen. Die Teilnehmenden kamen hauptsächlich aus der Schweiz, aber nicht nur: Frankreich war ebenso vertreten wie Kanada und Brasilien, wo Vorentscheidungen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Tartegnin gefallen waren.

15.11.2025

Deklarationspflicht statt Importverbot für Stopfleber

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Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber» ohne Gegenvorschlag ab. Er hat am Mittwoch die Botschaft ans Parlament verabschiedet und darin seine Haltung in der Frage bekräftigt. Das Anliegen des Volksbegehrens wolle man jedoch durch die Einführung einer Deklarationspflicht aufnehmen, legte Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider gemäss Mitteilung vor den Medien in Bern dar. Dies werde der Bundesrat mit einer Verordnungsänderung tun. In Kraft treten soll diese Mitte 2025.

20.11.2024

Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD

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