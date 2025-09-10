Der Thurgauer Grosse Rat will, dass sein Kanton beim Bund ein Kantonsreferendum gegen die Individualbesteuerung deponiert. (Archivbild) sda

Der Thurgau stellt sich gegen die Individualbesteuerung auf Bundesebene. Der Grosse Rat beschloss am Mittwoch mit 79 zu 34 Stimmen ein Kantonsreferendum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Grosse Rat des Kantons Thurgau hat mit 79 zu 34 Stimmen ein Kantonsreferendum gegen die Individualbesteuerung beschlossen.

Damit folgt er St. Gallen; insgesamt braucht es acht Kantone, um eine landesweite Abstimmung auszulösen – ein Instrument, das seit 1874 erst einmal eingesetzt wurde.

Die Thurgauer Regierung warnt vor Mehrbelastungen für Einverdiener-Ehen, hohen Kosten und grossem Vollzugsaufwand und setzt stattdessen auf das Splittingmodell.

Der Grosse Rat des Kantons Thurgau hat am Mittwochmorgen mit 79 zu 34 Stimmen beschlossen, ein Kantonsreferendum gegen das neue Bundesgesetz über die Individualbesteuerung zu ergreifen.

Damit folgt der Thurgau dem Kanton St. Gallen, der als bisher einziger bereits ein Kantonsreferendum beschlossen hat – dort allerdings ohne Parlamentsentscheid, da die Regierung diesen Schritt selbstständig ergreifen konnte.

Marc Rüdisüli, Parteipräsident Die Junge Mitte Schweiz und selbst Thurgauer Kantonsrat, zeigte sich erfreut: «Es ist ein sehr deutliches Ergebnis für das Ergreifen des Kantonsreferendums. Sogar eine Mehrheit der FDP-Fraktion war dafür und auch einige Grüne.»

Damit es tatsächlich zu einer landesweiten Abstimmung kommt, müssen acht Kantone ein Kantonsreferendum einreichen. Dieses Instrument ist äusserst selten: Seit seiner Einführung 1874 kam es erst einmal zum Einsatz. 2003 ergriffen elf Kantone das Referendum gegen eine Steuerreform. Zur Abstimmung wäre es damals allerdings ohnehin gekommen, weil gleichzeitig über 50'000 Unterschriften für ein Volksreferendum gesammelt wurden. In der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 setzten sich die Kantone durch.

Thurgau will Splittingmodell

Auch dieses Jahr läuft parallel zur kantonalen Bewegung eine Unterschriftensammlung für ein Volksreferendum. Da die Unterschriften jedoch erst von allen Gemeinden beglaubigt werden müssen, hoffen die Gegner*innen der Individualbesteuerung auf die «Abkürzung» über ein Kantonsreferendum.

Dazu aufgerufen hatte die Finanzdirektorenkonferenz, in der sich alle kantonalen Finanzminister austauschen. Weitere Kantonsreferenden drohen in den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Tessin.

Widerstand gegen ein Kantonsreferendum gibt es ebenfalls: Die Kantone Bern, Glarus, Jura, Schaffhausen und Solothurn haben bereits erklärt, darauf zu verzichten.

Die Thurgauer Regierung hatte dem Parlament zuvor in einem Bericht dargelegt, dass das neue Bundesgesetz Einverdiener-Ehen stärker belaste, den Kantonen hohe Umstellungskosten aufbürde und zu einem erheblichen Vollzugsaufwand führe. Sie plädiert stattdessen für das Splittingmodell, das in vielen Kantonen seit Jahren erfolgreich angewendet wird.