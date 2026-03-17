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Schummel-Trick fliegt auf Thurgauer Fahrlehrer flüstert Schülern Antworten ins Ohr

Dominik Müller

17.3.2026

Ein ausgeklügelter Schummel-Trick bei der Theorieprüfung für den Lernfahrausweis hat im Thurgau strafrechtliche Folgen.
Ein ausgeklügelter Schummel-Trick bei der Theorieprüfung für den Lernfahrausweis hat im Thurgau strafrechtliche Folgen.
Symbolbild: Keystone

Ein Fahrlehrer aus dem Kanton Thurgau hat Schüler bei der Theorieprüfung systematisch mit versteckter Technik unterstützt. Das Obergericht bestätigte nun die Schuldsprüche gegen ihn und zwei Kandidaten.

Dominik Müller

17.03.2026, 10:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Fahrlehrer im Kanton Thurgau half Fahrschülern systematisch beim Schummeln an der Theorieprüfung.
  • Dabei wurden versteckte Kameras und Kopfhörer eingesetzt.
  • Das Obergericht bestätigte nun Schuldsprüche und verhängte Geldstrafen gegen den Fahrlehrer und zwei Fahrschüler.
Mehr anzeigen

Im Kanton Thurgau hat ein dreister Schummel-Trick bei der Theorieprüfung in einem Urteil geendet. Das Obergericht hat die Schuldsprüche gegen einen Fahrlehrer und zwei Fahrschüler bestätigt, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet.

Der Fall reicht zurück ins Jahr 2022: Bei einer Theorieprüfung für den Lernfahrausweis kam erstmals der Verdacht auf, ein Kandidat könnte Hilfe von aussen erhalten. Er hatte einen Kopfhörer im Ohr und eine versteckte Kamera dabei. Weil er die Prüfung während eines Telefonats verliess, blieb der Vorfall zunächst ungeklärt.

Erst beim zweiten Versuch zwei Monate später flog alles auf, der Kandidat wurde «auf frischer Tat ertappt», heisst es im Bericht. Die Ermittlungen zeigten: Ein Fahrlehrer rüstete seine Schüler gezielt aus, konnte die Prüfungsfragen über die Kamera mitverfolgen und die Antworten direkt ins Ohr durchgeben.

Zu Geldstrafe verurteilt

Laut Anklage nutzte der Fahrlehrer diese Methode nicht nur einmal, sondern gleich bei drei Kandidaten. Zwei von ihnen bestanden die Prüfung dank der unerlaubten Hilfe, ein dritter scheiterte zweimal und wurde deshalb nur wegen versuchten Betrugs verurteilt.

Das Obergericht schenkte der Version des Fahrlehrers, er habe lediglich übersetzt, gemäss «Thurgauer Zeitung» keinen Glauben. Vielmehr sei klar belegt, dass er die Kandidaten aktiv unterstützte. Er wurde wegen Gehilfenschaft verurteilt.

Das Strafmass umfasst eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 110 Franken sowie eine Busse von 3400 Franken. Zwei Fahrschüler müssen 70 Tagessätze à 60 respektive 40 Franken zahlen – ebenfalls plus Busse. Alle Beteiligten tragen zudem die Verfahrenskosten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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