Bei einer routinemässigen Geschwindigkeitskontrolle der Thurgauer Kantonspolizei ist ein Raser mit 214 km/h geschnappt worden. KEYSTONE

Bei einer routinemässigen Geschwindigkeitskontrolle ist der Thurgauer Kantonspolizei ein Autofahrer ins Netz gegangen, der 214 km/h unterwegs war. Seinen Führerausweis ist er fürs Erste los.

Ein 40-jähriger Deutscher ist bei Gundetswil TG mit 214 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten.

Seinen Führerausweis musste er abgeben.

Mit 87 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (mit Abzug der Sicherheitsmarge) hat er ein Raserdelikt begangen. Mehr anzeigen

Hatte er es so eilig, wusste er nicht, dass auf Schweizer Autobahnen ein Tempolimit von 120 km/h gilt oder hatte er in der Eile nicht bemerkt, dass er sich nicht mehr in Deutschland befindet?

Klar ist: Die Thurgauer Kapo hat einen Autolenker gestoppt, dessen Geschwindigkeit sie davor in der Nähe von Gundetswil mit 214 km/h gemessen hatte. Kurz vor 11.50 Uhr fuhr der 40-jährige Deutsche auf der Autobahn Richtung Frauenfeld.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge hat er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 87 km/h überschritten, womit er den Tatbestand eines Raserdelikts erfüllt hat. Seinen Führerausweis musste er abgeben, die Beamten haben ihn bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland angezeigt.