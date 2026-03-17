Die Polizei Thurgau fand bei Kontrollen von Altgold-Ankäufen zahlreiche Verstösse. Polizei Thurgau

Bei Kontrollen von Altgold-Ankäufen hat die Kantonspolizei Thurgau zahlreiche Gesetzesverstösse entdeckt. Mehrere Händler waren ohne Bewilligung unterwegs oder nutzten ungeeichte Waagen. Die Polizei warnt nun vor unseriösen Anbietern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei Thurgau fand bei Kontrollen von Altgold-Ankäufen zahlreiche Verstösse.

Einige Händler arbeiteten ohne Bewilligung oder mit ungeeichten Waagen.

Die Polizei warnt vor Betrug und rät zu Vorsicht beim Verkauf. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Thurgau warnt vor unseriösen Ankäufen von Altgold und Edelmetallen. Bei mehreren Kontrollen von mobilen Ankaufsveranstaltungen in Gastbetrieben wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Gesetzesverstösse festgestellt.

Mehr als die Hälfte der überprüften Anbieter verstossen laut Polizei gegen Vorschriften – etwa durch ungeeichte Waagen, fehlende oder nachträglich geänderte Quittungen sowie fehlende Bewilligungen. Die Verantwortlichen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Zudem seien Fälle bekannt, in denen Betroffene für ihre Wertgegenstände deutlich weniger als den tatsächlichen Marktwert erhalten hätten. In einem Fall wurde eine Frau zu Hause von einem Ankäufer massiv unter Druck gesetzt und verkaufte Schmuck weit unter Wert.

Die Polizei rät, beim Verkauf von Altgold mehrere Offerten einzuholen – vorzugsweise bei örtlichen Fachgeschäften – sowie Quittungen zu verlangen und sich nicht zu einem schnellen Verkauf drängen zu lassen. Weitere Informationen und Tipps bietet das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit online.