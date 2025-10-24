  1. Privatkunden
Lichtshow zeigt nun Thailand Bund löst mit heiklem Tibet-Entscheid Kontroverse aus

Oliver Kohlmaier

24.10.2025

Das Bundeshaus während der Hauptprobe der Projektion Rendez-vous Bundesplatz.
Das Bundeshaus während der Hauptprobe der Projektion Rendez-vous Bundesplatz.
Keystone/Christian Beutler

Für die virtuelle Weltreise am Bundesplatz war auch Tibet vorgesehen. Doch die Parlamentsdienste untersagten dies – zu «politisch». Bei der Lichtshow wird nun Thailand gezeigt.

Redaktion blue News

24.10.2025, 15:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der Lichtshow «Voyage», die derzeit am Bundesplatz zu sehen ist, hätte auch Tibet gezeigt werden sollen.
  • Nach einer Intervention der Parlamentsdienste ist bei der virtuellen Weltreise nun aber Thailand statt Tibet zu sehen.
  • Projektionen müssten demnach «ohne politische Absichten» erfolgen, was bei Tibet nicht der Fall sei.
Mehr anzeigen

Derzeit gibt es auf dem Bundesplatz jeden Abend die Lichtshow «Voyage» zu sehen, die 15. Ausgabe von «Rendez-vous Bundesplatz». Sie nimmt die Besucher mit auf eine 30-minütige virtuelle Weltreise, die an die Fassade des Bundeshauses projiziert wird.

Nun wird bekannt: Die Show hätte das Publikum ursprünglich auch nach Tibet führen sollen. Doch daraus wurde nichts, wie die Zeitungen von «CH Media» und SRF berichten.

Demnach wurde Tibet nach einer Intervention der Parlamentsdienste nun durch Thailand ersetzt. «Mit Tibet werden politische Fragen assoziiert, insbesondere da es sich um eine Projektion an die symbolträchtige Fassade des Parlamentsgebäudes handelt», heisst es von der Verwaltungsdelegation der Parlamentsdienste. Projektionen müssten «ohne politische Absichten» erfolgen. Tibet sei jedoch untrennbar mit politischen Fragen verbunden.

Statt der Wahrzeichen Tibets sehe das Publikum nun also einen thailändischen Buddha. Laut «CH Media» wurde der Vorbehalt von der Organisatorin Brigitte Roux «widerspruchslos» akzeptiert.

Besetzung Tibets. Vor 70 Jahren hat sich China das Reich des Dalai Lama einverleibt

Besetzung TibetsVor 70 Jahren hat sich China das Reich des Dalai Lama einverleibt

Molina kritisiert «Einknicken des Parlaments»

Doch für die Intervention der Parlamentsdienste gibt es auch Kritik. Fabian Molina (SP), Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Tibet, spricht von einem «Einknicken des Parlaments gegenüber China» sowie einer Einschränkung der Kunstfreiheit. 

Der China-Experte Ralph Weber sieht gar einen «vorauseilenden Gehorsam» gegenüber Peking. Dabei wäre laut Weber wohl lediglich die landschaftliche Schönheit Tibets gezeigt worden.

Show noch bis 22. November zu sehen

Die Licht- und Tonshow «Voyage» führt in rund 30 Minuten zu berühmten Wahrzeichen wie dem Eiffelturm, den Pyramiden von Gizeh und dem Taj Mahal in Indien. Erstmals wird die Show von Live-Musik und Gesang begleitet.

Im vergangenen Jahr sahen fast 621'000 Personen die Lichtshow «Volare». Auch dieses Jahr ist der Eintritt frei. Zu sehen ist das Spektakel bis 22. November täglich um 19, 20 und 21 Uhr.

