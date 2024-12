Die Gemeinde Hauptwil-Gottshaus liegt im Thurgauer Bezirk Weinfelden. Google Street View

Mit dem Horten von Tieren in der Schweiz und Deutschland hat eine Thurgauerin hohe Schulden angehäuft. Auch ein Tierhaltungsverbot hielt sie nicht von ihren Machenschaften ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz Verbot hielt eine Frau aus Hauptwil-Gottshaus TG in der Schweiz und später auch in Deutschland zahlreiche Tiere.

Wo sie auch tätig war, hinterliess sie stets ein grosser Schuldenberg.

Die Behörden haben ihre Liegenschaft mittlerweile arrestiert. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Mehr anzeigen

Eine Frau aus Hauptwil-Gottshaus TG hat durch das Sammeln von Pferden, Hunden und Katzen in der Schweiz und Deutschland hohe Schulden hinterlassen. Bereits vor über einem Jahrzehnt wurde ihr in der Schweiz das Halten von Tieren untersagt, doch sie setzte ihre Aktivitäten in Deutschland fort. Ihre finanziellen Verpflichtungen blieben dabei oft unbeglichen, was zu erheblichen Schulden führte, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet.

Vor zwölf Jahren beschlagnahmte das St. Galler Veterinäramt 22 Pferde der Frau, die in einem schlechten Zustand auf einem Hof in Andwil SG gehalten wurden. Weitere 13 Pferde waren in einem Stall bei Bischofszell TG untergebracht, wo der Landwirt für seine Dienste nicht bezahlt wurde.

In Hittnau im Zürcher Oberland brachte die Frau 16 Pferde unter, zahlte jedoch bald nicht mehr für deren Unterbringung. Der Landwirt, der die Tiere betreute, musste sie schliesslich versteigern, nachdem die Frau mit Schulden in Höhe von 30'000 Franken verschwunden war.

Trotz eines Tierhaltungsverbots in der Schweiz hielt sie weiterhin Pferde in Homburg TG, wo sie mit ihrem Lebenspartner lebte. Auch dort hinterliess sie Schulden und zog schliesslich nach Deutschland weiter.

Neues Land, alte Probleme

In Deutschland setzte die Frau ihre Aktivitäten fort und hinterliess auch dort hohe Schulden. Auf einem Gestüt in Rheinland-Pfalz, wo sie mit ihrem Partner Unterschlupf fand, schuldet sie dem Besitzer 200'000 Euro. Insgesamt belaufen sich ihre Schulden in Deutschland auf mindestens 400'000 Euro. Die Frau hinterliess eine grosse Unordnung und zahlreiche unbezahlte Rechnungen, als sie den Hof verliess.

Die Frau brachte 60 Pferde, 16 Hunde sowie diverse Katzen und Kaninchen mit, war jedoch gemäss Bericht von Anfang an überfordert. Die Tiere litten unter unzureichender Versorgung, und die Frau kümmerte sich nicht um die Auflagen der Behörden.

Schliesslich floh sie mit den Hunden in die Schweiz, wo diese beschlagnahmt wurden. Die Pferde wurden in Frankreich und Österreich untergebracht, wo ebenfalls finanzielle Probleme auftraten.

Schuldenberg hat rechtliche Konsequenzen

Trotz eines Erbes von 3,5 Millionen Franken im Jahr 2019 ist das Vermögen der Frau mittlerweile aufgebraucht. In Hauptwil-Gottshaus hat sie seit 2021 keine Steuern mehr gezahlt, und ihre Schulden belaufen sich auf über 62'000 Franken. Das Betreibungsamt hat ihre Liegenschaft arrestiert, um die Ansprüche der Gläubiger zu sichern. Die Frau versucht, ihr Anwesen zu verkaufen, doch dies ist nur möglich, wenn sie ihre Schulden begleicht.

Der Aufenthaltsort der Frau ist derzeit unbekannt, doch es wird vermutet, dass sie sich regelmässig in ihrem Haus in Hauptwil-Gottshaus aufhält.

Die Gemeinde hält sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes mit Kommentaren zurück, doch möglicherweise wird der Fall bei der nächsten Gemeindeversammlung thematisiert.

