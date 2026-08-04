Der weitgehende Verzicht auf Feuerwerk wegen der Trockenheit hat den Nationalfeiertag für viele Tiere deutlich ruhiger gemacht. Der Schweizer Tierschutz spricht von einer spürbaren Entlastung – und sieht darin ein Signal für die Zukunft.

Katzen können bei Feuerwerk entlaufen oder sich bei Fluchtversuchen verletzen.

Darum geht’s Der weitgehende Verzicht auf Feuerwerk am 1. August hat Heim-, Nutz- und Wildtiere laut Schweizer Tierschutz STS deutlich entlastet.

Besonders privates Feuerwerk verursacht für Tiere Stress, Panik und Fluchtreaktionen, während zentrale Feuerwerke besser planbar sind.

Der Schweizer Tierschutz STS hofft, dass der ruhigere Nationalfeiertag eine langfristige Debatte über Einschränkungen von lautem Feuerwerk anstösst. Zusammenfassung erstellt mit

Schon seit Jahren fordern Tierschutzverbände, zum Schutz der Tiere auf lautes Feuerwerk zu verzichten. Bisher hatten sie wenig Erfolg. Doch dieses Jahr war die Knallerei aufgrund der Trockenheit in den meisten Kantonen verboten.

Wie war dieser Nationalfeiertag für die Tiere? blue News hat beim Schweizer Tierschutz STS nachgefragt.

Wie beurteilen Sie diesen 1. August aus Tierschutz-Sicht?

Schweizer Tierschutz STS: Aus Sicht des STS war dieser 1. August für viele Tiere deutlich weniger belastend als in anderen Jahren. Dort, wo wegen der Trockenheit kein oder kaum Feuerwerk gezündet wurde, bedeutete das für Heim-, Nutz- und Wildtiere weniger Lärm, weniger Stress und weniger Panikreaktionen.

Für den STS zeigt dieser 1. August auch: Ein festlicher Nationalfeiertag ist möglich, ohne dass es überall laut knallt. Es geht nicht darum, den 1. August infrage zu stellen. Es geht darum, mehr Rücksicht auf Tiere zu nehmen.

Warum ist Feuerwerk für Tiere so belastend?

Die plötzlichen Knallgeräusche, Lichtblitze und der Geruch sind für viele Tiere nicht einzuordnen. Sie reagieren mit Angst, Stress und Fluchtverhalten.

Welche Tiere leiden besonders?

Betroffen sind Heim-, Nutz- und Wildtiere. Hunde und Katzen können entlaufen oder sich bei Fluchtversuchen verletzen. Nutztiere reagieren häufig mit Unruhe, Leistungsabfall oder Verletzungen innerhalb der Herde.

Wildtiere sind besonders betroffen: Sie flüchten teilweise unkoordiniert und verbrauchen in kurzer Zeit erhebliche Energiereserven, die sie insbesondere in den Wintermonaten oder während der Brutzeit dringend benötigen.

Bei Vögeln kann es in extremen Stresssituationen sogar zu akutem Sterben kommen, etwa infolge von Herz-Kreislauf-Versagen oder durch tödliche Kollisionen während panischer Fluchtreaktionen. Zudem können Feinstaub und Feuerwerksrückstände Lebensräume zusätzlich belasten.

Welche Unterschiede konnten bei den Tieren festgestellt werden im Vergleich zu Jahren mit mehr Feuerwerk?

Eine systematische Auswertung liegt uns nicht vor. Aus Tierschutzsicht ist aber klar: Weniger lautes Feuerwerk bedeutet weniger Belastung für Tiere. Gerade die vielen privaten, unkoordinierten Feuerwerke sind für Tierhaltende kaum planbar und für Tiere besonders stressreich. Wenn es an vielen Orten deutlich ruhiger bleibt, können Tierhaltende ihre Tiere besser schützen. Für Wildtiere bedeutet weniger Feuerwerkslärm ebenfalls weniger Störungen und weniger Fluchtreaktionen.

Die grossen, von den Gemeinden organisierten Feuerwerke sind also weniger schlimm für die Tiere?

Ja, für viele Tiere und Tierhaltende ist das ein Unterschied. Ein angekündigtes, zentral organisiertes und zeitlich begrenztes Feuerwerk ist besser planbar als viele private Feuerwerke, die über Stunden verteilt und an verschiedenen Orten gezündet werden. Für Tierhaltende ist diese Planbarkeit wichtig. Sie können Hunde und Katzen im Haus behalten, Rückzugsorte vorbereiten oder Nutztiere soweit möglich in geschützten Bereichen halten.

Für Wildtiere bleibt aber auch ein offizielles Feuerwerk belastend. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Belastung kürzer, besser planbar und weniger flächendeckend ist.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft?

Aus Tierschutzsicht hat dieser 1. August gezeigt: Ein Nationalfeiertag mit deutlich weniger Feuerwerk ist möglich. Und er ist für viele Tiere spürbar weniger belastend.

Wir setzen uns schon länger dafür ein, dass der private Gebrauch lauter Feuerwerkskörper eingeschränkt wird. Denn gerade diese zahlreichen, unvorhersehbaren Knallereignisse sind für Tierhaltende kaum planbar und für Heim-, Nutz- und Wildtiere besonders belastend.