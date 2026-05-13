Tierschutzkontrolle auf Hof eskaliert – Nachbar drückt Beamtin gegen Wand

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Saftige Busse im Kanton Schwyz Tierschutzkontrolle auf Hof eskaliert – Nachbar drückt Beamtin gegen Wand

Dominik Müller

13.5.2026

Die Veterinärämter der Kantone überprüfen regelmässig die Haltungsbedingungen von Tieren in der Schweiz. (Symbolbild)
Die Veterinärämter der Kantone überprüfen regelmässig die Haltungsbedingungen von Tieren in der Schweiz. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Als eine Tierschutzkontrolleurin ihr Handy zückt, kippt die Situation. Ein Mann fühlt sich provoziert, greift ein und wird gewalttätig. Die Konsequenzen: eine Verurteilung und eine hohe Busse.

Dominik Müller

13.05.2026, 04:30

13.05.2026, 04:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Tierschutzkontrolle auf einem Hof im Kanton Schwyz griff ein 56-jähriger Mann eine Beamtin verbal und körperlich an.
  • Dafür wurde er wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden zu einer bedingten Geldstrafe sowie mehreren tausend Franken Busse und Kosten verurteilt.
  • Solche Vorfälle sind laut Behörden selten, da Kontrollen meist ruhig verlaufen und auf Deeskalation gesetzt wird.
Mehr anzeigen

Ende Juni 2025 führten zwei Angestellte des Veterinäramts der Urkantone – sprich der Kantone Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden – eine Tierschutzkontrolle auf einem Schwyzer Hof durch. So weit, so unspektakulär: Alle Kantone sind angehalten, die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung regelmässig zu überprüfen.

Dann spitzt sich die Lage plötzlich zu: Ein Nachbar, der sich ebenfalls auf dem Hof aufhielt, griff die Kontrolleurinnen verbal an und bezeichnete diese als «Mafia». Zudem sei es illegal, was sie machen würden.

Eine der Beamtinnen zückte daraufhin ihr Handy und kündigte an, die Polizei zu informieren. Dies liess beim Nachbarn endgültig die Sicherungen durchbrennen: Er versuchte, der Beamtin das Handy zu entreissen, packte sie mit beiden Händen an den Schultern und drückte sie gegen die Wand.

Nun ist der 56-Jährige per Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte durch die Staatsanwaltschaft Schwyz verurteilt worden. Das Strafmass beträgt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken (also 10'200 Franken) bei einer Probezeit von zwei Jahren. Mit Sicherheit bezahlen muss der Mann hingegen eine Busse sowie Verfahrenskosten von insgesamt rund 3400 Franken.

Angriffe sind «äusserst selten»

Der Fall zeigt: Das Thema Tierschutz ist emotional. Allerdings bleiben Tätlichkeiten bei Kontrollen die Ausnahme: «Wir führen jährlich eine vierstellige Anzahl Kontrollen durch, dabei kommt es nur in wenigen Fällen zu Drohungen oder Beleidigungen», schreibt Marco Gut, Kantonstierarzt beim Veterinäramt der Urkantone auf Anfrage von blue News.

Tätlichkeiten wie beispielsweise Stossen seien sogar «äusserst selten». Auch ein Trend respektive eine Zu- oder Abnahme solcher Fälle lässt sich gemäss Gut im Langzeitvergleich nicht erkennen, es handle sich jeweils um spezifische Einzelfälle.

Kontrolliert werde eine breite Palette: vom Gesundheits- und Nährzustand der Tiere über die Masse von Gehegen bis hin zu Hygiene und Sauberkeit, Sozialkontakt, Auslauf und der Behandlung von Krankheiten und Verletzungen. 

Kontrolleure tauchen unangemeldet auf

«Tierschutzkontrollen erfolgen in der Regel aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung und unangemeldet», so Gut. Werden Mängel festgestellt, werden diese mit der Tierhalterin respektive dem Tierhalter besprochen und Fristen zur Behebung gesetzt.

«Die absolute Mehrheit der Tierhalter anerkennt die Notwendigkeit von Kontrollen»

Marco Gut

Kantonstierarzt Veterinäramt der Urkantone

Bei den Behörden setze man auf das Verhindern solcher Eskalationen. «Die Kontrolleure werden spezifisch betreffend Kommunikation aber auch im Umgang mit schwierigen Situationen geschult», so Gut. Das Ziel sei immer, zu deeskalieren. «Kontrollen werden teilweise auch abgebrochen und später wiederholt, um die Situation zu entschärfen.» In seltenen Fällen erfolgen Kontrollen auch mit Unterstützung der Polizei.

Und der Kantonstierarzt betont: «Die absolute Mehrheit der Tierhalter anerkennt die Notwendigkeit von Kontrollen.» Ein sehr grosser Anteil der Tierhaltungen setze die gesetzlichen Vorgaben um.

Video aus dem Ressort

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht.

18.09.2025

Mehr aus dem Ressort

Kaserne Bure JU. Soldaten bewerfen sich mit Granaten, dann findet die Armee gestohlene Munition

Kaserne Bure JUSoldaten bewerfen sich mit Granaten, dann findet die Armee gestohlene Munition

Ungewöhnlicher Fall in Meilen ZH. Zürcher befreit verletzten Fuchs – und muss wegen Tierquälerei vor Gericht

Ungewöhnlicher Fall in Meilen ZHZürcher befreit verletzten Fuchs – und muss wegen Tierquälerei vor Gericht

Bis zu 4,6 Milliarden Franken. USA wollen offenbar noch mehr Geld für Patriot-Raketen

Bis zu 4,6 Milliarden FrankenUSA wollen offenbar noch mehr Geld für Patriot-Raketen

Meistgelesen

Putin, Trump und Maga-Stars mischeln bei historischer Abstimmung im Nachbarland mit
Tierschutzkontrolle auf Hof eskaliert – Nachbar drückt Beamtin gegen Wand
GC dreht Abstiegs-Krimi und schickt Winti in die Challenge League
Soldaten bewerfen sich mit Granaten, dann findet die Armee gestohlene Munition
Zwei grosse Krankenkassen fallen bei Schweizern durch