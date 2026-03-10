  1. Privatkunden
«Auslastungszahlen sind sehr hoch» Timothée Chalamet teilt gegen Oper und Ballett aus – das Opernhaus Zürich kontert

Lea Oetiker

10.3.2026

Timothée Chalamet über die Oper

Timothée Chalamet über die Oper

Der Schauspieler Timothée Chalamet hat mit seiner Bemerkung, Oper und Ballett würden kaum noch jemanden interessieren, für Aufsehen gesorgt. Das Opernhaus Zürich kontert promt.

09.03.2026

Der Schauspieler Timothée Chalamet hat mit der Bemerkung, Oper und Ballett würden kaum noch jemanden interessieren, für Aufsehen gesorgt. Das Opernhaus Zürich kontert promt.

Lea Oetiker

10.03.2026, 18:29

10.03.2026, 18:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Timothée Chalamet löste mit abfälligen Bemerkungen über Oper und Ballett Empörung aus.
  • Seine Aussagen gingen viral und stiessen auf heftige Kritik von Künstler*innen, Institutionen und Opernhäusern weltweit.
  • Auch das Opernhaus in Zürich veröffentlichte ein Video zur Aussage von Chalamet in den sozialen Medien.
  • Gegenüber blue News sagt das Opernhaus zudem, dass die Oper noch sehr beliebt sei.
Mehr anzeigen

Der Schauspieler Timothée Chalamet ist innerhalb kürzester Zeit wohl zum derzeit unbeliebtesten Star in Hollywood geworden. Der Auslöser? Chalamet, der für seine Rolle als ehrgeiziger Tischtennisspieler in dem Film «Marty Supreme» für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert ist, liess sich in einer knapp 90-minütigen Gesprächsrunde mit seinem Kollegen Matthew McConaughey (56) unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauer*innen an Filmen aus.

Dabei sagte er, dass er nicht in Bereichen wie dem Ballett oder der Oper arbeiten wolle. «Dinge, bei denen man sagt, ‹Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert›», so Chalamet. Schnell fügte er zwar noch hinzu, er habe grössten Respekt für die «Ballett- und Opernleute da draussen», doch das nütze nichts mehr.

Das Video wurde Ende Februar veröffentlicht, doch die Aussage von Chalamet ging erst in den letzten Tagen viral und löste heftige Kritik aus. Opernhäuser und Künstler*innen äusserten sich. Auch das Opernhaus Zürich meldete sich in den sozialen Medien zu Wort.

«Am Opernhaus Zürich sind die Auslastungszahlen hoch»

In einem kurzen Clip (siehe oben) reagiert eine dinosaurierähnliche Echse auf Chalamets Aussage, tobt anschliessend zur Opernhymne «Berghain» von der spanischen Sängerin Rosalía und verpasst einem Porträt des Schauspielers mit raschen Strichen ein Paar Hörner und einen Schnauz.

«Solche Aussagen sorgen für Aufmerksamkeit und Diskussionen», sagt Bettina Auge, Pressesprecherin vom Opernhaus Zürich zu blue News. Aus ihrer Sicht spiegelt Chalamets Kommentar nicht wider, wie es der Oper geht. Entscheidender sei die Realität auf der Bühne – und die fällt am Opernhaus Zürich äusserst positiv aus.«Am Opernhaus Zürich sind die Auslastungszahlen sehr hoch, viele Vorstellungen sind ausverkauft», so Auge.

Nebst dem langjährigen Stammpublikum würden auch immer mehr neue und junge Menschen kommen, um sich die Vorstellungen anzuschauen. «Das Publikum ist entsprechend gemischt», heisst es weiter.

«Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen einen zeitgemässen Zugang zu Oper und Ballett zu ermöglichen, und wir erleben täglich, dass das Interesse an diesen Kunstformen sehr lebendig ist», so Auge. Für junge Menschen zwischen 16 und 26 gibt es deshalb günstigere Tickets und Sondervorstellungen – genauso wie für Kinder, Jugendliche, Familien und Schulvorstellungen.

Die Oper lebt

Nicht nur Zürich zeigte sich einfallsreich: Auch andere Opernhäuser wurden kreativ. So teilte die New Yorker Metropolitan Opera auf Tiktok ein Video mit Mitarbeitenden hinter den Kulissen, Musikerinnen und Musikern sowie dem Publikum in einem ausverkauften Saal – untertitelt mit «Das hier ist für dich, Timothée Chalamet».

@metopera

This one’s for you, Timothée Chalamet… 👀 #opera #classicalmusic #theater #art #culture

♬ original sound - MetOpera

Das Opernhaus in Los Angeles schrieb auf Instagram: «Sorry, wir würden dir Freikarten für die Oper Akhnaten geben, aber die Vorstellung ist fast ausverkauft. Es gibt noch ein paar Plätze zu kaufen, wenn du dich beeilst.»

Auch die Briten reagierten kreativ: Die Royal Opera in London kombinierte Chalamets Worte mit einem dynamischen Video aus Proben und Aufführungen und sagte dazu, dass sich hier Abend für Abend Tausende versammeln. An Chalamet gerichtet hiess es zudem: «Wenn du es dir anders überlegen solltest, unsere Türen stehen dir offen.»

Timothée Chalamet selbst hat sich bislang nicht zu der Kritik oder den Angeboten der Opernhäusern geäussert.

