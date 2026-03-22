Titlis-Bahnen lehnten Angebot zur Sicherheitsnachrüstung ab

Die zerstörte Gondel im Skigebiet von Engelberg OW. Der Unfall ereignete sich auf Nidwaldner Kantonsgebiet. Bild: Keystone/Kantonspolizei Nidwalden

Beim Gondelabsturz am Titlis vom 18. März starb eine 61-jährige Frau – nun zeigt sich, dass Hersteller Garaventa nach einem ähnlichen Unfall 2019 eine Sicherheitsnachrüstung angeboten hatte. Die Titlis-Bahnen setzten sie nie um.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Windböe riss am 18. März eine Gondel des Titlis Xpress vom Seil – eine 61-jährige Frau starb.

Der Unfall ähnelt einem Vorfall von 2019 an der Rotenfluebahn im Kanton Schwyz, wo eine baugleiche Gondel mit derselben Kuppelklemme «DT 108» unter ähnlichen Umständen abstürzte.

Hersteller Garaventa hatte danach eine Sicherheitsnachrüstung angeboten, die Titlis-Bahnen holten jedoch kein Angebot ein.

Staatsanwaltschaft und Sust ermitteln nun. Mehr anzeigen

Drei Tage nach dem tödlichen Gondelabsturz am Titlis verdichten sich zwar die Hinweise auf eine starke Windböe als Ursache. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die Titlis-Bahnen eine mögliche Sicherheitsnachrüstung an ihrer Gondelbahn vor einigen Jahren nicht umgesetzt haben.

Wie der CEO Norbert Patt gegenüber der «Sonntagszeitung» bestätigt, hatte der Hersteller Garaventa nach einem ähnlichen Unfall 2019 auf Nachrüstoptionen hingewiesen.

Beim Unfall vom vergangenen Mittwoch stürzte zwischen Trübsee und Stand eine Gondel des Titlis Xpress in die Tiefe. Eine 61-jährige Frau kam dabei ums Leben. Ermittler der Staatsanwaltschaft und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) prüfen nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Laut Garaventa-CEO löste wohl eine «unerwartet kräftige Windböe» den Absturz aus, nachdem die stark ausgelenkte Gondel mit einem Mast kollidierte.

Gondelbahn Engelberg-Titlis Express fährt seit Samstag wieder. Keystone

Behörden gaben keine Empfehlung ab

Der Vorfall erinnert an ein Unglück von 2019 an der Rotenfluebahn im Kanton Schwyz. Damals wurde durch eine ähnlich starke Böe eine baugleiche Gondel mit derselben Kuppelklemme «DT 108» vom Seil gerissen. Verletzte gab es dort keine. Die Sust sah damals keinen weiteren Handlungsbedarf und sprach keine Empfehlung für technische Änderungen aus.

Garaventa bot gemäss Informationen von «Inside Paradeplatz» nach dem Mythen-Unfall eine mögliche Nachrüstung an – ein Zusatzteil an der Klemme, das die Sicherheit bei starkem Wind erhöhen sollte. Laut Titlis-CEO Patt sei dies aber keine verbindliche Aufforderung gewesen. «Wir haben die Informationen zur Kenntnis genommen und kein Angebot für eine Umrüstung eingeholt», wird er von der «Sonntagszeitung». Den Zusammenhang mit dem damaligen Unfall habe man nicht erkannt, weil in der Mitteilung der Hinweis auf den Mythen-Fall gefehlt habe.

Die Kantonspolizei Nidwalden identifizierte die verunglückte Person. Kantonspolizei Nidwalden/Keystone

Die Behörden ordneten nach 2019 keine zwingenden Nachrüstungen an. Patt betont, die Titlis-Bahnen hätten eine solche Anweisung «umgehend umgesetzt». Sicherheitsfragen hätten bei ihnen Priorität, wirtschaftliche Erwägungen spielten keine Rolle. Hinweise, dass bei starkem Wind ökonomischer Druck auf das Betriebspersonal ausgeübt worden sei, gibt es laut CH Media nicht.

Am Samstag nahmen die Titlis-Bahnen den Betrieb wieder auf und drückten den Angehörigen der Verstorbenen ihr Beileid aus: Man sei «bestürzt und in tiefer Trauer». Die Untersuchung von Sust und Staatsanwaltschaft läuft weiter.