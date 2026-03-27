Tödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter

Bei dem Gondelabsturz kam eine Person ums Leben. KEYSTONE

Nach dem tödlichen Gondelunfall am Titlis ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Mitarbeitende der Bergbahnen. Im Fokus stehen mögliche Pflichtverletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Gondelabsturz am Titlis mit einer Toten wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

Im Fokus stehen zwei Mitarbeitende der Bergbahnen wegen möglicher Sorgfaltspflichtverletzungen.

Die Behörden prüfen insbesondere den Betrieb der Anlage bei starkem Wind. Mehr anzeigen

Beim Gondelunglück am Titlis vom 18. März kam eine 61-jährige Frau ums Leben. Die Kabine der Bahn «Titlis Xpress» kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Masten und stürzte anschliessend in unwegsamem Gelände ab.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten starke Winde.

Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat nun eine Strafuntersuchung eingeleitet. Diese richtet sich gegen zwei Mitarbeitende der Titlis-Bergbahnen.

Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung sowie der Störung des öffentlichen Verkehrs. Konkret prüfen die Behörden, ob beim Betrieb der Anlage unter den gegebenen Wetterbedingungen Sorgfaltspflichten verletzt wurden.

Umfangreiche Ermittlungen laufen

Seit dem Unfall wurden zahlreiche Beweise gesichert. Die Ermittler analysieren technische Unterlagen, meteorologische Daten sowie betriebliche Abläufe. Zudem fanden erste Befragungen von Beteiligten und Zeugen statt.

Ziel ist es, die Entscheidungsprozesse rund um den Betrieb der Gondelbahn lückenlos zu rekonstruieren.

Zusammenarbeit mit Fachstellen

Die Untersuchung erfolgt in enger Abstimmung mit der Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle und weiteren Fachstellen.

Weitere Erkenntnisse werden erwartet, sobald zusätzliche Beweise ausgewertet sind.

Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zum laufenden Verfahren.