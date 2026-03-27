Tödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten starke Winde.
Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat nun eine Strafuntersuchung eingeleitet. Diese richtet sich gegen zwei Mitarbeitende der Titlis-Bergbahnen.
Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung sowie der Störung des öffentlichen Verkehrs. Konkret prüfen die Behörden, ob beim Betrieb der Anlage unter den gegebenen Wetterbedingungen Sorgfaltspflichten verletzt wurden.
Umfangreiche Ermittlungen laufen
Seit dem Unfall wurden zahlreiche Beweise gesichert. Die Ermittler analysieren technische Unterlagen, meteorologische Daten sowie betriebliche Abläufe. Zudem fanden erste Befragungen von Beteiligten und Zeugen statt.