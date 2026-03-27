Tödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mögliche Pflichtverletzungen Tödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter

Sven Ziegler

27.3.2026

Bei dem Gondelabsturz kam eine Person ums Leben. 
Bei dem Gondelabsturz kam eine Person ums Leben. 
KEYSTONE

Nach dem tödlichen Gondelunfall am Titlis ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Mitarbeitende der Bergbahnen. Im Fokus stehen mögliche Pflichtverletzungen.

Sven Ziegler

27.03.2026, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Gondelabsturz am Titlis mit einer Toten wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.
  • Im Fokus stehen zwei Mitarbeitende der Bergbahnen wegen möglicher Sorgfaltspflichtverletzungen.
  • Die Behörden prüfen insbesondere den Betrieb der Anlage bei starkem Wind.
Mehr anzeigen

Beim Gondelunglück am Titlis vom 18. März kam eine 61-jährige Frau ums Leben. Die Kabine der Bahn «Titlis Xpress» kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Masten und stürzte anschliessend in unwegsamem Gelände ab.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten starke Winde.

Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat nun eine Strafuntersuchung eingeleitet. Diese richtet sich gegen zwei Mitarbeitende der Titlis-Bergbahnen.

Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung sowie der Störung des öffentlichen Verkehrs. Konkret prüfen die Behörden, ob beim Betrieb der Anlage unter den gegebenen Wetterbedingungen Sorgfaltspflichten verletzt wurden.

Umfangreiche Ermittlungen laufen

Seit dem Unfall wurden zahlreiche Beweise gesichert. Die Ermittler analysieren technische Unterlagen, meteorologische Daten sowie betriebliche Abläufe. Zudem fanden erste Befragungen von Beteiligten und Zeugen statt.

«Sicherheit ist das Wichtigste». Das sagt der Titlis-Bahnen-Chef zum tödlichen Gondelabsturz

«Sicherheit ist das Wichtigste»Das sagt der Titlis-Bahnen-Chef zum tödlichen Gondelabsturz

Ziel ist es, die Entscheidungsprozesse rund um den Betrieb der Gondelbahn lückenlos zu rekonstruieren.

Zusammenarbeit mit Fachstellen

Die Untersuchung erfolgt in enger Abstimmung mit der Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle und weiteren Fachstellen.

Weitere Erkenntnisse werden erwartet, sobald zusätzliche Beweise ausgewertet sind.

Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zum laufenden Verfahren.

Mehr aus der Schweiz

Aus Klimagründen. Zoo Zürich kippt Kult-Wurst – jetzt gibts stattdessen Erbsenproteine

Aus KlimagründenZoo Zürich kippt Kult-Wurst – jetzt gibts stattdessen Erbsenproteine

Bootsanlegesteg eingestürzt. Polizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich

Bootsanlegesteg eingestürztPolizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich

Nach Tragödie von Crans-Montana. Fremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Nach Tragödie von Crans-MontanaFremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Meistgelesen

Wal ist nur noch 400 Meter vor dem Ufer
Tödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter
Polizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich
Diese Änderungen im April musst du jetzt kennen
Liebesdrama eskaliert – Frau besprüht Auto und ein ganzes Land staunt