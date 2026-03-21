Engelberg OW«Titlis Xpress» fährt nach dem Unfall wieder auf ganzer Strecke
SDA
21.3.2026 - 11:18
Erstmals seit dem tödlichen Gondel-Unfall ist die Seilbahn zwischen Trübsee und Engelberg-Stand wieder in Betrieb. Laut Betreiberangaben hat eine ungewöhnlich starke Windböe den Absturz der Gondel des «Titlis Xpress» verursacht.
Keystone-SDA
21.03.2026, 11:18
21.03.2026, 11:26
SDA
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Eine Gondel des «Titlis Xpress» stürzte am Mittwoch nach einer heftigen Windböe ab, wobei eine 61-jährige Frau ums Leben kam.
Heute Samstag läuft die Bahn erstmals wieder vollständig, auf der der Unfall passiert war.
Laut Hersteller Garaventa wurde die Gondel durch starken Wind gegen einen Masten geschleudert und vom Seil gerissen, obwohl die Anlage technisch einwandfrei war.
Die Seilbahn zwischen den Stationen Trübsee und Engelberg-Stand hat am Samstag erstmals seit dem tödlichen Gondel-Unfall den Betrieb wieder aufgenommen. Dies geht aus den Informationen auf der Internetseite der Anlage hervor.
Der Betrieb der Bahn wurde nach dem Unfall zunächst eingestellt. Wie lange die Einschränkungen dauerten, konnte ein Sprecher der Bahnen zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.
Die Gondel des «Titlis Xpress» war am Mittwoch um 11 Uhr abgestürzt. Sie überschlug sich mehrmals. Die einzige Insassin, eine 61-jährige Frau aus der Region, kam ums Leben.
Eine «unerwartet kräftige Böe» habe das Unglück des «Titlis Xpress» verursacht, teilte der Seilbahnbauer Garaventa am Freitag in einer schriftlichen Erklärung mit.
Die Gondel sei durch den Wind so stark ausgelenkt worden, dass sie mit einem Masten kollidierte und vom Seil gerissen wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten demnach starke und böige Winde. Die Seilbahnanlage befand sich laut Garaventa zum Unfallzeitpunkt in einem technisch einwandfreien Zustand. Das Unternehmen hatte die Bahn zwischen Trübsee und Stand im Jahr 2015 gebaut.
Zum gleichen Schluss kam auch die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), welche die Unfallursache abklärt. Diese fand an der Klemme der Gondel und im Bereich der Rollenbatterie und des Seilfängers des Masten Spuren. Dies zeige, dass sich die Gondel über das Normalprofil hinaus bewegt habe, sagte Sust-Untersuchungsleiter Philippe Thürler auf Anfrage. Abgeschlossen seien die Arbeiten der Sust aber noch nicht. So waren etwa die Windmessungen am Freitag noch nicht fertig ausgewertet.
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