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Prozess am Bundesstrafgericht Tochter von Ex-Präsident Usbekistans wegen Geldwäscherei vor Gericht

SDA

27.4.2026 - 08:29

Muss sich vor Bundesstrafgericht verantworten. Gulnara Karimova, die Tochter von Islam Karimov, dem ehemaligen Präsidenten Usbekistans. (Archivbild 2011)
Muss sich vor Bundesstrafgericht verantworten. Gulnara Karimova, die Tochter von Islam Karimov, dem ehemaligen Präsidenten Usbekistans. (Archivbild 2011)
sda

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat der Prozess gegen Gulnara Karimowa begonnen. Die Tochter des früheren usbekischen Präsidenten soll über Jahre ein internationales Geldwäschereisystem betrieben haben.

Keystone-SDA

27.04.2026, 08:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat der Prozess gegen Gulnara Karimowa begonnen, die beschuldigt wird, eine kriminelle Organisation geführt zu haben.
  • Mitangeklagt sind ein ehemaliger Vermögensverwalter, ihre frühere rechte Hand und die Genfer Privatbank Lombard Odier.
  • Laut Anklage soll Karimowa zwischen 2005 und 2012 über Strohmänner mehr als 30 Schweizer Konten genutzt haben, um mehrere hundert Millionen aus Straftaten zu waschen.
  • Der Bank wird vorgeworfen, unzureichende Massnahmen gegen Geldwäscherei getroffen und verdächtige Aktivitäten nicht ausreichend kontrolliert zu haben.
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Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt heute der Prozess gegen die Tochter des früheren Präsidenten Usbekistans. Gulnara Karimowa wird beschuldigt, der Kopf einer kriminellen Organisation gewesen zu sein. Angeklagt ist auch eine Privatbank.

Auf der Anklagebank sitzen nebst der bald 54-jährigen Karimowa ein ehemaliger Vermögensverwalter der Genfer Privatbank Lombard Odier und die Bank selbst. Der Bank wird vorgeworfen, keine ausreichenden organisatorischen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäscherei getroffen zu haben.

Mitangeklagt ist auch die frühere rechte Hand Karimowas. Dem russisch-usbekischen Doppelbürger wird Beteiligung und Unterstützung einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung, Geldwäscherei und Beihilfe zur Bestechung fremder Amtsträger vorgeworfen.

Schmuck für 38 Millionen. Was mit dem eingefrorenen Vermögen Karimowas geschehen soll

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Die Geldwäscherei erstreckt sich gemäss der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft (BA) auf die Zeit von 2005 bis 2012. Im Einzelnen wird Karimowa vorgeworfen, über Strohmänner mehr als 30 Bankkonten bei Schweizer Finanzinstituten eröffnet zu haben.

Aus Straftaten stammende Gelder sollen darüber transferiert worden sein, um ihre kriminelle Herkunft zu verschleiern. Die gewaschene Summe beträgt mutmasslich mehrere hundert Millionen Dollar und Euro. Die interne Struktur, die Arbeitsweise und das errichtete System glichen den Mechanismen einer kriminellen Vereinigung.

Mangelnde Vorkehrungen

Der Genfer Privatbank wirft die BA vor, einen Teil der in die Schweiz transferierten Gelder entgegengenommen zu haben. Diese sollen auf ein Konto einer Gesellschaft überwiesen worden sein, an deren Spitze Karimowas rechte Hand stand.

Die Bank habe nicht alle Massnahmen ergriffen, um Geldwäscherei zu verhindern. Die BA wirft ihr organisatorische Mängel vor, wie etwa zu viele und zu unübersichtliche interne Richtlinien. Zudem habe das Finanzinstitut die Aktivitäten ihres Vermögensverwalters nicht ausreichend kontrolliert.

Bundesstrafgericht. Treffen in Usbekistan: Staatsanwalt befangen

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Der Mitarbeiter soll zwischen 2008 und 2012 neun Konten für verschiedene usbekische Begünstigte eröffnet haben, obwohl er wusste, dass die Begünstigte dieser Konten Karimowa war. Er soll die Mitglieder der kriminellen Organisation 2006 kennengelernt haben. Die BA wirft ihm zudem vor, gewusst zu haben, dass die Gelder zwecks Geldwäscherei auf die Konten überwiesen worden waren.

Die Staatsanwaltschaft gibt ihre Anträge anlässlich der Hauptverhandlung bekannt. Der Prozess dauert rund einen Monat.

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