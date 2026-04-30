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Schwere Versäumnisse Tod eines Zürcher Polizeitauchers soll erneut untersucht werden

Andreas Fischer

30.4.2026

Ein Polizeitaucher bei der Arbeit. 
Ein Polizeitaucher bei der Arbeit. 
Christophe Gateau/dpa (Symbolbild)

Neue Zweifel nach einem tragischen Todesfall: Der Unfall eines Zürcher Polizeitauchers wird erneut untersucht. Recherchen legen nahe, dass gravierende Fehler bei den Ermittlungen gemacht wurden.

Redaktion blue News

30.04.2026, 22:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat stufte den Tod des Polizeitauchers zunächst als «unglücklichen Unfall» ein.
  • Recherchen zeigen jedoch gravierende Ermittlungsfehler, darunter fehlende Gutachten und nicht befragte Kraftwerksmitarbeitende.
  • Nun soll eine ausserordentliche Staatsanwaltschaft den Fall neu aufrollen.
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Es war ein tragischer Unfall: Im September 2025 starb ein Zürcher Polizeitaucher bei einem Einsatz am Kraftwerk Dietikon. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat hatte den Fall untersucht und als «unglücklichen Unfall» eingestuft. Es hätten sich keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben.

Doch nun sollen die Ermittlungen neu aufgenommen werden. Recherchen des «Tages-Anzeiger» hätten gravierende Versäumnisse bei den Ermittlungen gezeigt. Eine ausserkantonale Staatsanwalt soll klären, wer für den Tod des erfahrenen Berufstauchers verantwortlich ist.

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Der 44-jährige Familienvater kam bei einer Rettungsmission ums Leben. Er wurde von einem starken Sog erfasst und in eine schmale Öffnung gezogen. Er konnte trotz umgehender Rettungsversuche nur noch tot geborgen werden.

Bei der Öffnung handelt es sich um einen Fischabstieg, der einen Sog von 350 Kilogramm entwickelt. Der Mann hatte keine Chance. Obwohl die Anlage zum Unglückszeitpunkt schon sechs Jahre in Betrieb war, wusste die Kantonspolizei nichts von der gefährlichen Öffnung.

Versäumnisse der Zürcher Staatsanwaltschaft

Bei den bisherigen Ermittlungen spielte dieser Umstand laut «Tages-Anzeiger» aber keine Rolle, obwohl er als gravierendes Versäumnis einzustufen ist. Ausserdem habe die ermittelnde Staatsanwaltschaft weder externe Gutachten eingeholt noch Mitarbeitende des Kraftwerks befragt.

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Mehrere voneinander unabhängige Quellen hätten auf eine ganze Kette von Versäumnissen sowie Sicherheits- und Führungsmängeln hingewiesen. Dies sei bei der ursprünglichen staatsanwaltschaftlichen Untersuchung aber ignoriert worden.

Doch nun habe ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Zürich dem «Tages-Anzeiger» bestätigt, dass der Fall neu untersucht werden solle. Es seien neue Umstände bekannt geworden, «welche die Prüfung einer Wiederaufnahme des Verfahrens angezeigt erscheinen lassen». Diese solle durch eine ausserordentliche Staatsanwältin oder einen ausserordentlichen Staatsanwalt geschehen.

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